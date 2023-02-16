林園國小設計平台搜集海漂塑膠 機器人大賽奪冠

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高雄市林園國小師生以「廢塑膠裂解煉油」技術為題，實地參訪中油，與工程人員討論，花了近半年時間準備，設計出可搜集漂浮塑膠垃圾的「海上工作平台」，奪得「2022-2023 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」團體總冠軍。（高雄市教育局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月16日

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄市林園國小位處工業區，師生發想設計出可搜集漂浮塑膠垃圾的「海上工作平台」，一舉奪得「2022-2023 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」團體總冠軍，4月將代表台灣赴美參加世界機器人大賽。

林園國小位處林園石化工業區，聳立的煙囪是師生日常生活的風景，這樣的經驗成為科普點子，校長洪琮琪親自領軍，主任吳雅茹、教練蔡德暐與9位高年級學生組隊參賽。

林園國小發布新聞稿指出，師生以「廢塑膠裂解煉油」技術為題，更實地參訪中油，與工程人員討論，花了近半年時間準備，終在本月拿下團體總冠軍，4月就要到美國休士頓參賽。

學生設計出模型，以馬達帶動滾筒產生的漩渦聚集垃圾，接著將垃圾送進粉碎機、熱裂解反應爐進行裂解，進而轉換成可用燃料；團隊表示，這些油品可供海上漁船、貨輪補給，可加速貨物運送，更可節省停泊港口的鉅額費用。

洪琮琪告訴中央社記者，這次賽事主題是能源，師生發想在海上直接設計一個工作平台，來收集在海上漂流的塑膠垃圾，讓這些塑膠再次還原成石油原料，不僅可取得大量、免費的原料，還能一併解決海上垃圾問題。

洪琮琪表示，林園國小推動機器人教育已11年，期間有6次代表台灣出征世界賽，曾獲美國機器人大賽機器人冠軍、澳洲國際賽程式與設計亞軍等佳績。（編輯：陳仁華）1120216