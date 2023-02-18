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管線改遷 台南3區22日起部分停水、降水壓23小時

2023/2/18 09:55
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（中央社記者張榮祥台南18日電）配合台南市六塊寮排水治理工程，安南區長和橋管線將施工改遷，安南區、安定區及西港區部分鄰里於22日上午9時起停水及水壓降低23小時，影響逾7000戶人家。

台南市政府經濟發展局今天發布新聞稿指出，配合六塊寮排水治理工程，維持安南區供水穩定，將辦理「安南區長和橋1000mm管線改遷」施工，影響安南區、安定區及西港區部分人家用水。

台灣自來水公司將於2月22日上午9時至2月23日上午8時，停水施工23小時，停水區域涵蓋安南區部分鄰里及安定區新吉里，新吉工業區、安定區及西港區部分鄰里則水壓降低，影響人家共7756戶，其中停水6931戶，水壓降低825戶。

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經發局表示，施工停水區域，分別是安南區州南里（北安路4段以西、台江大道以北）、州北里（北安路4段以西）、布袋里、長安里、公親里、佃東里、佃西里（公學路5段以北）、公塭里（公學路5段以北）、南興里（公學路5段以北）、學東里（安明路4段以東、公學路6段以北）、及安定區新吉里（國八高速公路以東）。

水壓降低區域，包括新吉工業區（安南區、安定區）、安定區中沙里（台19線以西）、新吉里（國八高速公路以西）、西港區新復里（曾文溪以南）、南海里（曾文溪以南）。（編輯：陳政偉）1120218

#台灣自來水公司
#台南
#停水
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