COVID-19血清調查 上半年預計抽樣7000件血液檢體

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北20日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，今年度COVID-19血清抗體陽性率監測即將開跑，1至6月預計抽樣捐血人7000名，台灣血液基金會從2月下旬起通知被抽樣到的捐血人參與意願。

指揮中心發言人羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，衛福部指定台灣血液基金會配合辦理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）血清抗體監視系統作業，血液基金會將針對1至6月期間捐血者血液留樣檢體隨機抽樣約7000件。

羅一鈞說，血液基金會將無從識別特定捐血人資料與0.5c.c.血液檢體，提供疾管署檢測COVID-19抗體與分析資料。透過這項監視系統瞭解台灣社區中COVID-19感染情形與變動趨勢，作為制定台灣COVID-19防治政策重要依據。

羅一鈞表示，血液基金會與疾管署均無法自檢體辨識特定捐血人，無法通知其檢驗結果及進行防治，統計分析結果將適時公布，捐血者檢體被抽到利用的機率不到1%，血液基金會預計今年2月下旬起將以電子郵件通知被抽樣到的捐血人，無電子郵件者則以紙本郵寄通知。

捐血人不同意提供該監測系統利用其檢體，將不影響於捐血中心的任何權益，不會被註記。民眾如不願意提供檢體給該監視系統利用，可在收到血液基金會信件通知後2週內，致電疾管署1922或0800-001922防疫專線，留下「血袋號碼」或「姓名、身分證字號及生日」資料。

羅一鈞強調，檢體收件後僅檢驗自然感染COVID-19產生N抗體，不會進行其他檢驗；另外，因檢體是透過隨機抽樣取得及處理，以致無從識別特定捐血人，抽樣檔案已由血液基金會按程序銷毀，檢驗後剩餘檢體將由疾管署依感染性廢棄物處理銷毀。

另外，台大公衛學院教授詹長權日前在臉書（Facebook）指出，台灣COVID-19死亡率高，必須作為警惕。台灣COVID-19致死率約為0.18%，在38個經濟合作暨發展組織（OECD）中國家為第6低，雖然有些國家表現比台灣好，可能與防疫後期各國檢驗定義差異或統計數據沒有很精確有關。（編輯：陳政偉）1120220