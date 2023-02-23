強烈大陸冷氣團將南下 228連假前2天低溫探8度
2023/2/23 08:18（2/23 08:43 更新）
中央氣象局預報，24日將有強烈大陸冷氣團南下，25、26日228連假前2天最冷。圖為21日台北西門町民眾穿著大衣、外套禦寒。（中央社檔案照片）
（中央社記者汪淑芬台北23日電）中央氣象局預報，今天水氣增加，明天將有強烈大陸冷氣團南下，25、26日228連假前2天最冷，氣象專家吳德榮預測平地低溫下探攝氏8度。
氣象局表示，今天水氣稍增加，迎風面的桃園以北及東半部地區整天都有降雨機會，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續。
溫度方面，西半部及宜蘭低溫14到16度，花東低溫18度左右，北台灣因雲量較多，高溫18到22度，其他地方回溫較明顯，高溫可達24至27度，南部內陸會更高。
氣象局指出，明天強烈大陸冷氣團南下，下半天後北台灣天氣開始轉冷，25、26日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，27日起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，明天起強冷空氣逐漸南下，北、東部轉雨，氣溫降、北台灣越晚越濕冷。228連假前2天（25、26日）氣溫降至最低，北台灣冷，其他地區早晚冷，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫。
吳德榮說，冷空氣強度各國模式調整中，有達「強烈大陸冷氣團」的機會，應密切觀察。連假後2天（27、28日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升。（編輯：張雅淨）1120223
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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228連假前2天偏冷 台南以北低溫探11度