早安世界》疫後特別預算3800億 普發6000元6族群免登記直接入帳

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疫後特別預算3800億 普發6000元6族群免登記直接入帳

行政院會23日通過新台幣3800億元的疫後特別預算，政策項目包含普發現金、補助通勤公共運輸票證、疫後就學貸款補助。行政院長陳建仁預估，普發現金預計4月上路。財政部表示，普發6000元將採ATM領現、直接入帳、特定偏鄉造冊等5種領取方式；發放對象包括國民、駐外人員及眷屬、外籍配偶、持有永久居留證外國人等4大類，其中領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等6族群不需登記，6000元直接入帳。另外，政府對勞保基金的撥補將達新台幣1470億元，未來將持續撥補讓勞保現金水平維持在8000億元，民眾能領到老、領得到。（看完整報導）

北北基桃1200元月票含台鐵擬7月上路 南高屏推全區999元版本

行政院會23日拍板促進公共運輸使用方案，其中北北基桃將推動新台幣1200元月票，30天內可無限次搭乘生活圈內公車、捷運、台鐵及公共自行車等運具，目標7月實施。高雄市長陳其邁說，將推出市區通勤月票新台幣399元，可搭乘高雄市捷運、輕軌、公車、渡輪等公共運輸，以及台南、屏東、高雄全區通勤月票999元2種方案，前者預計4月1日實施，後者擬7月上路。另外，針對來自日韓、新南向、港澳、歐美的旅客，交通部規劃每人發放5000元自由行消費金，及最高2萬元團客獎助金，盼今年國際觀光客達到600萬、明年1200萬人次的目標。（看完整報導）

內需經濟發威 1月零售、餐飲營收雙創歷史新高

經濟部統計處23日公布，1月零售業營業額為4082億元，為歷年單月新高，年增4.2%，原因在於適逢農曆春節前採購高峰，且疫情常態化帶動出遊及商場購物消費需求回升。餐飲業因企業復辦尾牙、農曆春節長假帶動聚餐等而受惠，加上航班旅運人次持續回升，1月營業額同創歷年單月新高，達995億元，年增率達31.2%。零售、餐飲營收雙創歷史新高，唯獨批發業衰退。統計處指出，今年經濟成長端看內需表現，儘管後續進入高基期，在普發現金等挹注下，預期今年零售、餐飲將維持平穩成長態勢。（看完整報導）

台股回穩 金管會拍板限空令等4大措施退場

台股23日在台積電領軍，航運、觀光類股突破下，加權股價指數終場上漲196點，站回萬五大關。考量近期國內外股市已逐步回穩，金管會拍板限空令等穩定股市措施退場，即起取消當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得在平盤下放空限制。同時，先前調降每日盤中借券賣出委託數量限額、拉高最低融券保證金成數、放寬信用交易應補繳差額的抵繳擔保品範圍等3大穩定股市措施，自2月24日起停止適用，回歸原先規定。至於國安基金是否退場，須根據委員會決議辦理，目前無召開臨時會規劃。（看完整報導）

「疫苗+1」3月上路 6歲以上未打莫德納BA.5等3對象適用

COVID-19本土疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心23日宣布，「疫苗+1」活動3月6日至4月30日登場，鼓勵3類民眾至少打1劑疫苗，對象為年滿6個月但未曾接種、尚未完成基礎劑，以及6歲以上尚未接種莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾。不過，今年元旦起已接種莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，不屬於這次實施對象。指揮中心提醒，曾確診者，疫苗接種與確診日期須間隔3個月（84天）以上；若已打過至少2劑，接種疫苗須與前1劑間隔3個月（84天）以上。防疫指揮官王必勝說，未來每年接種幾次疫苗要看科學實證，但若變動不大，就是每年接種1次，且傾向在3、4月施打，與10月例行開打的流感疫苗分開。（看完整報導）

農委會將專案進口500萬顆雞蛋 陳建仁：3月可望解決蛋荒

農委會主委陳吉仲23日表示，目前雞蛋每天缺口約50萬到80萬顆，政府至3月底將專案進口500萬顆，供應每天調度40萬到50萬顆的加工業所需，並將執行3年期33億元家禽產業現代化計畫，禽舍改建、雞糞處理占18億元。另外，有媒體報導中國國台辦稱台灣每顆雞蛋加價15到20元，陳吉仲說明，產地每顆4.2元、批發價5.2元，超市洗選過6元多，他呼籲國台辦「要更了解台灣資訊」。行政院長陳建仁說，最近因禽流感和氣溫變化，國內雞蛋供應量確實有7%的短差，政府會積極進行專案進口，協調加工業者調度，並增加雞蛋生產，相信3月可解決相關問題。（看完整報導）

今年學測數B、自然滿級分人數近腰斬 估醫科56級分有機會

112學年度大學學科能力測驗（學測）成績23日揭曉，根據統計，數學B滿級分（15級分）人數為1736人（去年3008人），自然科滿級分1544人（去年3012人），社會科滿級分人數降幅雖較不明顯，但也從去年的2510人減為1713人，這3科的頂標都較去年下降1級分，顯示題目難度高於去年。升學輔導專家分析，「個人申請」門檻採計數A校系估持平或比去年提高1級分，採計數B則降1或2級分；最競爭的醫學系預估台大、陽明交大要59級分，北醫大、成大、長庚醫學系58或59級分，想進入牙科系，預估56級分有機會。（看完整報導）

體育署制訂賽事「霍華德條款」 若宣傳不實球迷可退票

T1聯盟桃園雲豹去年12月18日在主場迎戰高雄全家海神，不料超級球星「魔獸」霍華德當日因身體不適未出賽，引發購票球迷不滿。體育署今年1月開始陸續召開會議，邀台灣職棒、職籃各聯盟和球團等參與討論，擬定「運動賽事定型化契約範本暨應記載及不得記載事項」草案，未來主辦方若宣傳不實，球迷可申請退票，草案將送行政院消保會審查。不過為避免「奧客」出現，體育署也要求未來在售票運動賽事，主辦單位將加強宣傳，所謂「有登錄、有註冊，不等於一定會上場」的概念。（看完整報導）

白髮運動崛起 美媒：暴露中國財政吃緊、社會安全網不足

中國武漢市等地方政府推動醫保改革，減少醫保的個人帳戶返款，許多高齡者認為政府拿走了他們的積蓄，引爆被稱為「白髮運動」的退休人士抗議潮。美媒報導，白髮運動暴露了中國的系列問題，包括人口老齡化、地方政府財政吃緊、社會安全網不足以及債務沉重。報導指出，中國人口迅速老齡化，在這情況下，因中國沒有強大的社會安全網，個人要自掏腰包支付相對較高的醫療費用，許多人的退休金也很微薄。此外，地方政府過去幾年又因清零政策支出龐大，也讓財政捉襟見肘。（看完整報導）

歐盟執委會跟進禁用TikTok 公務裝置3月15日前須卸載

繼澳洲、美國、台灣等政府陸續禁止公家機關人員的工作設備安裝中國應用程式抖音的海外版本TikTok，歐盟執委會23日也跟進宣布，所有連結到公務網路的公、私手機及電腦等設備，一律不得安裝TikTok，已安裝這個應用程式的人員須在3月15日前移除。歐盟執委會說明，此禁令是為了避免內部網路資安遭受威脅，並希望職員使用社交網路平台時提高警覺。（看完整報導）