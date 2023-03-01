台南轉減量供水橙燈 每天出水降至百萬噸以下

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（中央社記者張榮祥台南1日電）久旱不雨，台南水情燈號今天轉「減量供水」橙燈，台南市政府啟動抗旱措施，強化節水力道，使用回收水及關閉非必要用水，預估每天出水量降到100萬公噸以下。

台南市水利局今天在市政會議簡報台南抗旱作為指出，南部地區降雨情形不佳，台南水情燈號今天轉為減量供水的橙燈，中央預估曾文、烏山頭兩水水庫今年5月底尚餘8700萬公噸蓄水；南化水庫則有650萬公噸以上蓄水。

台南市長黃偉哲表示，台南水情不容樂觀，市府配合中央提早因應，啟動抗旱措施，提早1天就可節省5萬公噸用水，但灌溉用水量龐大且是必要的，市民得共體時艱節約用水，政府也要尋找調度更多水源，供應多種不同用水需求。

南市府新聞稿指出，加強執行使用回收水、關閉非急需或非必要用水等，廣場、戲水池停用水量每天65公噸，運用回收水量每天4800公噸；台南工業區自主節水率超過10%，每天6000公噸；用水回收率95%以上，每天1200公噸。另外，用水大戶減量供水，民生擴大夜間減壓供水（夜間10時至白天6時），預計台南每天出水量降到100萬公噸以下。

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在廠商自主節水及製程用水回收上，南科自主節水9.3%，達節水7%目標，去年12月導入永康再生水，今年1月台積電自建再生水廠供水，每天供應南科共1萬3000公噸再生水。經濟部工業區自主節水17.9%，達節水7 %目標。

此外，台南抗旱井已完成整備，每天供水3萬公噸，以支援工業及民生次級用水。還有建築工地抽水再利用，台南施工中大面積及深開挖工地共13處，預估每天供給1萬公噸地下水。今年3月安平及永康水資中心供應可達1萬8000公噸再生水。（編輯：孫承武）1120301