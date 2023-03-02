早安世界》南部持續乾旱 台南減量供水高雄8日起減壓
南部持續乾旱 台南減量供水高雄8日起減壓
隨著南部水情逐漸吃緊，旱災中央災害應變中心1日召開今年第1次工作會議，決議從8日起高雄水情燈號從代表「提醒」注意節省用水的綠燈調整為「減壓供水」的黃燈，民生減壓供水時段為晚間10時至隔天上午6時。高雄市政府並同步成立旱災應變中心，南水局預計從屏東引水調度每日3.6萬噸支援高雄。台南水情更為嚴重，燈號從黃燈轉為「減量供水」的橙燈，市政府強化節水力道，使用回收水及關閉非必要用水，同時用水大戶減量供水、民生用水則擴大夜間減壓。（看完整報導）
冷氣團來襲明天清晨最冷 週末中南部日夜溫差逾10度
中央氣象局表示，大陸冷氣團1日南下影響台灣，北部、東北部2日整天偏冷，低溫約13、14度。3日清晨是這波冷氣團最冷的時候，北部低溫約12度，但白天氣溫可回升至21度。4日至6日低溫約維持在13、14度左右，中南部須留意10度以上的日夜溫差。7日起各地再升溫，仍屬於穩定的天氣。（看完整報導）
全民防衛動員準備法修法 媒體管制須經總統立院兩關
國防部近日預告「全民防衛動員準備法」修正草案，將名稱修正為「全民防衛動員法」，並新增訊息傳播、金融外匯、資通訊等動員準備方案。針對外界解讀政府隨時能管制言論，軍方解釋，唯有總統下達緊急命令後，才會從動員準備進入動員實施階段，所謂的「管制媒體」只存在動員實施階段。憲法也規定，緊急命令發布後一個月內須提交立法院追認，若立院不同意，緊急命令立即失效。學者指出，美國、英國和瑞士等國家針對戰時與國家發生緊急危難時，均對媒體有程度不一的管制措施。（看完整報導）
1月景氣燈號連3藍分數近14年新低 止跌訊號浮現
行政院國家發展委員會1日公布，1月景氣燈號綜合判斷分數為11分，較去年12月減少1分，下探近14年新低紀錄，燈號連續第3個月亮出代表景氣低迷的藍燈。國發會指出，受國際通膨及升息影響，全球經濟成長動能走緩，且產業鏈持續調整庫存，導致1月生產面、貿易面、金融面、信心面指標均續呈疲弱。但低迷中仍存在好消息，外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點等領先指標走揚，製造業採購經理人指數（PMI）中的未來6個月展望指數也大幅躍升，顯示廠商悲觀情緒淡化，止跌訊號浮現。（看完整報導）
台灣首見本土猴痘病例 竹縣高雄各1例近期皆未出國
疾管署1日公布新增2例猴痘確診個案，為新竹縣40多歲及高雄市20多歲本國籍男性，近期都沒出國，是台灣首見猴痘本土病例；經疫調匡列相關接觸共25人，需健康監測21天。亞洲今年陸續在日本、泰國都已出現猴痘本土疫情。疾管署提醒，猴痘症狀包括皮疹水泡、淋巴結腫大、發燒、頭痛等，若前往流行地區或國內高風險場域要落實自我防護，出現症狀要及早就醫。（看完整報導）
美眾院中國委員會揭中共最大弱點：怕自己的人民
美國眾議院「中國問題特別委員會」成立以來首場聽證會2月28日登場，聚焦中國對美國威脅。主席蓋拉格表示，美國未來10年的政策將為未來100年奠基，美國對中國一廂情願的時代已經結束。蓋拉格說，中國構成的威脅勝於蘇聯，台海風險正在增加，應努力武裝台灣，制定連貫的經濟戰略，減少依賴中共，以阻止中國犯台。與會者分析，2024年台美接連舉行總統大選，恐是台海最不平靜的時間點。同時，曾任白宮副國家安全顧問的博明在聽證會上指出，中共最大弱點是對自身人民的恐懼，近期白紙運動就是最好例證。（看完整報導）
華郵：台灣戰機飛行員不足 需要更多捍衛戰士因應台海衝突
華盛頓郵報1日報導，美方出售給台灣的66架新造F-16戰機預計2026年全數交機，屆時台灣的第四代戰機總數將達200多架，但以目前進度來看，台灣沒有足夠的飛行員來操控這些戰機，需要更多「捍衛戰士」來因應中國犯台的可能性。報導指出，生育率下降、從軍吸引力下滑，台海衝突風險升高，導致台灣軍方招募人數多年來都難以達標。且近來共機頻頻逾越台灣海峽中線，中共這種戰略不單只是為了脅迫，也導致擔任教官的資深飛官經常需要擔任升空攔截的任務，難有更多時間指導新進人員。（看完整報導）
健保藥價4月起調整 品項史上最少、每年節省81.8億
健保署1日公布，今年4月起調整付給藥商的健保藥價，預計每年可減少健保藥費支出新台幣81.8億元，調整5511品項史上最少，其中5475項降價，且在缺藥情況下，同一組藥只要有一項不調整，則整組都不調整，以鼓勵藥廠擴大生產供應。健保署強調，因應藥品短缺事件，這次藥價調整設3項原則，包含已低於「地板價」藥品不調整、調整後低於地板價以地板價為限、已向通報短缺藥品不調整。（看完整報導）
連假補班日擬1年不超過3次 人事長：5月底前定案
112年共有6個為了安排長週末而調動的上班日，其中2月有兩個週六要補班，3月也有一個，導致當月休假日只有7天，讓不少民眾抱怨吃不消。人事行政總處人事長蘇俊榮1日表示，若依現行規定，118年前每年最多補班3次，119年則會碰到跟今年一樣狀況要補班6次，因這次民眾抱怨補班次數太多，政府會想辦法降低補班密度，將研議數個方案5月底前送行政院核定，盼每年補班推持在3次以內。（看完整報導）
希臘火車互撞增至38死 交通部長因人為疏失肇禍下台
希臘2月28日深夜發生火車互撞事故，一列貨運火車及一列約有350名乘客的載客火車在途中對撞，客運列車的前4節車廂在事故中脫軌，前兩節車廂起火且幾乎全毀。生還的乘客說，事發後車箱內電纜線火花四竄，一翻身就被燒到。這是當地數十年來最嚴重的火車事故，已知有至少38人死亡。事件發生數小時後，希臘交通部長請辭，總理米佐塔基斯3月1日將這起事故歸咎於人為疏失。（看完整報導）
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