台灣遠洋漁船相繼失聯 管碧玲：海巡已派2艦搜索

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（中央社記者洪學廣高雄3日電）台灣遠洋漁船「聯昇發」跟「昇豐128號」相繼失聯，對此，海委會主委管碧玲今天表示，遠洋救援依賴國際救援體系聯合搜救，海巡目前已出動台南艦、偉星艦搜索。

針對高雄籍聯昇發漁船在模里西斯海域翻覆，16名船員失聯，以及在太平洋公海失聯的東港籍「昇豐128號」（CT3-5369）鮪釣漁船，管碧玲今天在臉書說明，遠洋漁船急難救援不屬於國搜中心統一指揮範圍，必須仰賴國際救援體系聯合搜救。

管碧玲說，這次一艘遠在模里西斯救援責任區，一艘遠在800浬外的關島救援責任區。「聯昇發」跟「昇豐128」漁船目前雖仍沒有音信，但海巡署沒有空中機隊，艦艇平行搜索事倍功半，也反映是否需要航空分署的課題。

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管碧玲指出，政府依據「就近有效」原則，啟動國際救援與船舶互助系統，美方與模里西斯、菲律賓先後出動飛機協尋，並發動商船、漁船海上協尋、廣播，海巡艦艇則在預期國際救援將結案前出發持續救援，海巡署「台南艦」、「偉星艦」至今仍在搜索。

管碧玲說，遠洋救援以國際救援才能就近有效，這個原則是海巡署遠洋急難救援的SOP，且海巡至今還在沒有空中協尋情況下，身處大海中平行搜索，也藉此機會呼籲民眾加油打氣。（編輯：謝雅竹）1120303