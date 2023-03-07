抗生素等數類藥物短缺 監委申請調查

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（中央社記者賴于榛台北7日電）監察委員林國明、蕭自佑今天說，近日包括便秘、腹瀉、止痛、抗生素等藥物均出現短缺，讓民眾縱使持有慢性病連續處方箋仍是無藥可領，嚴重影響權益，他們已申請自動調查。

全球出現缺藥潮，行政院長陳建仁日前在立法院受訪時曾表示，行政院審慎因應缺藥，目前欠缺的83種藥品，只剩下2、3種藥品因為國外藥廠停產找尋替代藥外，其他藥物短缺問題相信在3月可以緩解。

林國明、蕭自佑今天發布新聞稿指出，衛福部針對缺藥問題，已經擬定短中期策略，但目前缺藥品項包括便秘、腹瀉、止痛、抗生素、降血壓、降血脂等藥物，其中雖然有其他替代藥物可以替補使用，部分藥物如急救插管藥物Cisatracurium面臨嚴重缺貨，危及肺炎重症患者的生命。

林國明、蕭自佑說，持有慢箋的民眾已經付費，竟無法領取藥物，這也嚴重影響民眾用藥權益及身體健康，因此申請自動調查。

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2人指出，依據藥事法第27條之2，藥商持有經中央衛生主管機關公告為必要藥品許可證，如有無法繼續製造、輸入或不足供應該藥品之虞時，應至少於6個月前向中央衛生主管機關通報；如因天災或其他不應歸責於藥商的事由，而未及於前述期間內通報者，應於事件發生後30日內向中央衛生主管機關通報。

林國明、蕭自佑表示，事涉民眾健康權益，將深入調查究竟衛生福利部有無落實執行上述的通報機制，以及是否積極處理解決藥品供應短缺問題、相關人員有無怠惰失職情事等。（編輯：張均懋）1120307