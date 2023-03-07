民間社工薪資補助擬調整 初步規劃不取消學歷加給[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

衛福部7日下午舉行「研商調整補助民間單位社會工作人員專業服務費會議」，將討論社工專業服務費調整事宜，社工工會集結在場外抗議，批評政府稱要調漲薪資，實際上卻刪減其他補助項目。中央社記者郭日曉攝 112年3月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北7日電）衛福部擬調整補助民間社工薪資制度計畫，全台社工工會代表10多人今天到衛福部抗議，籲檢討社工薪資新制。衛福部說，初步共識不取消學歷加給，最快2週後再討論風險加給等。

衛生福利部社會救助及社工司自109年起，正式實施社會工作人員薪資制度計畫，為政府與民間單位的社工人員調整薪資結構，今天下午召開會議，邀來縣市政府、民間機構團體及社工工會代表，一同討論調整補助民間社工部分，盼提升薪資水準和福利。

社工司長蘇昭如會後接受媒體聯訪表示，會中初步達成共識，將不取消學歷加給，至於風險加給是否調整為一口價，最快2週後再開會討論。另外，有關113年新進社工薪資起薪，原本規劃調升4%至4.56%之間，擬將從優調升4.56%。

會前有10多名社工代表在衛福部前抗議高喊「社工學歷不值錢、朝令夕改騙加錢」、「開會資訊不完整、一線社工霧煞煞」、「薪資制度不檢討、民間社工全落跑」等口號，並提出3大訴求，呼籲衛生福利部正視。

台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸發言指出，衛福部今天召開「研商調整補助民間單位社會工作人員專業服務費會議」，研議調整社工專業服務費，卻未提供足夠數據，說明調整的標準，連受影響人數都沒有預估。

台北市社會工作人員職業工會理事黃寶萱舉學歷、風險加給為例表示，乍看新的草案調升服務費基本起薪，但取消學歷加給，風險加給部分也從區分風險高低變成一口價，形同變相限縮，恐造成實際薪資減少新台幣593元至1590元，有損社工勞動權益。

高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南則提及，自民國108年社工新制制度制定以來，部分縣市竟利用修改職稱的方式規避落實新制，長年為社工詬病的回捐問題至今未解，呼籲衛福部應全面檢討新制執行狀況，健全社福產業發展。

社工代表呼籲，衛福部應完整解釋各項補助基準調整背後，其所試算的預算及考量原因；儘管調整起薪，但也應保留學歷等加給等，並應思考給予社工多元加給方式；最後就是108年新制建立至今未落實也沒檢討，盼全面檢討，包括社工年資累計、考核、進階等方式，保障人才留在社工界。（編輯：陳政偉）1120307