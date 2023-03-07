比照公務員 中市教師補休假期限延長為2年

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）公務員的補休假已放寬為「2年內休完」，但全國各縣市教師補休假期限不一，台中市長盧秀燕今天宣布，校長及教師比照公務員，從今年1月1日起由1年延長為2年。

有關校長及教師加班補休期限，教育部日前函文各縣市政府，高中以下學校由各主管教育機關依權責辦理；盧秀燕今晚透過新聞稿指出，考量台中市校長及教師利用假日協助學校事務活動，2年內補休是應有權利，因此決定將加班補休由1年延長為2年。

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至於校長及教師調遷續行補休一事，雖然教育部並未明訂，盧秀燕指示教育局依行政院相關規定，決定給予台中市內調動的校長及教師，以及外縣市調到台中市的校長及教師補休假，可於原補休期限內至新任職學校續行補休。

盧秀燕也呼籲各縣市政府，對於台中市遷調過去的校長及教師，給予同樣的續行補休假待遇，全國一致以保障校長、教師權益，穩定教學品質。（編輯：謝雅竹）1120307