早安世界》世界棒球經典賽今點燃戰火 台灣隊首戰對巴拿馬
世界棒球經典賽台灣隊首戰對巴拿馬 胡智爲扛先發：身心已準備好
世界棒球經典賽A組預賽於8日開打，台灣隊將在台中洲際棒球場與巴拿馬隊交手，兩隊先發投手分別為胡智爲及梅西亞。胡智爲表示身心狀況已經準備好，第一次來台的梅西亞也說，對於先發很有自信。此外，承辦單位悍創運動行銷表示，經典賽規範並沒有規定不能帶國旗，所以比賽時當然可以帶國旗和印有台灣名稱的宣傳品進場。台灣在A組預賽的對手有巴拿馬、義大利、荷蘭和古巴。（看完整報導）
新竹以南冬季雨量60年來最少 中南部降雨要等5月梅雨季
中央氣象局7日表示，新竹以南測站冬季平均累積雨量都達到60年來最少的狀態、平均雨日則是史上第二少。中南部要有顯著降雨可能要等到梅雨季，預測3月降雨偏少，但進入4、5月降雨偏少的情況會逐漸減輕；但5月梅雨季目前預測不確定性較大。此外，氣象局也指出玉山這個冬季（去年12月至今年2月）未見初雪，是史上第一次；這冬季玉山平均溫度也高於氣候值攝氏2.9度，達3.03度為史上第3暖。（看完整報導）
2月CPI年增2.43%漲幅回落 重要民生物資仍破5%
主計總處7日公布2月消費者物價指數（CPI）年增率為2.43%，較1月的3.05%大幅下降，不過1、2月CPI平均漲幅仍達2.74%，續處偏高水準。主計總處官員坦言，外食費、房租、娛樂服務等價格具有僵固性，使得短期物價難降，漲幅仍高。另外，財政部7日公布2月出口310.5億美元、為近24個月低點，衰退17.1%、連6黑。累計前2月出口年減19.2%，其中主力貨品電子零組件衰退18.9%，雙創近14年來同期最深跌幅。（看完整報導）
捷克眾議長：深化對台關係符利益 總統齊曼親中路線失敗
捷克眾議院議長艾達莫娃7日表示，台灣在半導體、晶片製造、生物技術和國防領域是全球重要參與者，深化對台關係符合捷克的利益。她並批評即將卸任的總統齊曼親中路線徹底失敗。艾達莫娃預定本月25日訪問台灣，立法院確認邀請她於立院發表演講，艾達莫娃屆時將成為第一位在台灣立法院演說的非邦交國女性國會議長。（看完整報導）
報導9成退將赴中賣情報引爭議 日經：非社方立場遺憾造成困擾
日經新聞日前引述匿名來源，報導有9成的台灣軍官退役後前往中國賣情報牟利，腐敗已成常態。外交部透過駐日代表處要求日經澄清相關報導，經台灣表達嚴正關切後，日經已於3月7日在原報導相同版面刊登聲明，指出該報導中的陳述僅為受訪者個人立場及意見，並不代表日本經濟新聞社的立場，並對於該報導造成困擾表示遺憾，今後將致力於報導之公平性。（看完整報導）
華爾街日報：中國2/3地方政府巨額債務拖累經濟 可能引發金融危機
中國今年要重振經濟預料困難重重，華爾街日報7日引述研究指出，有2/3地方政府的未償還債務超過2022年收入的120%，這些巨額債務拖累國內經濟成長，也不排除地方政府會違約引發金融危機。報導形容，中國試圖從1970年代以來其中一個最差的經濟成長時期再起步，卻受到地方政府巨額債務拖累，這些債務在疫情期間膨脹，並開始到了危急關頭。意味著當地居民，尤其是公務員，可能會面臨更多降薪和服務減少的情況，地方政府也可能減少投資基礎設施。（看完整報導）
杜魯道懷疑中國干預加拿大選舉 任命獨立特別專員調查
加拿大媒體最近發表詳細報導，引述情報圈匿名消息人士的說法，稱中國策劃干預加國2019年和2021年選舉。加拿大總理杜魯道6日表示，將任命一名獨立特別專員，調查中國是否干涉加拿大選舉，並另外對外國涉嫌干預加國選舉一事展開新調查。杜魯道表示，這名專員將是一名「傑出的加拿大人」，有權就外國干預提出建議，包括進行公開調查。（看完整報導）
奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4月1日起台灣巡展10年
日本藝術家奈良美智2021年為台灣創作「朦朧潮濕的一天」，經文總及奈良美智基金會策劃後，「朦朧潮濕的一天」將於台灣進行10年巡展，自4月1日起於高雄內惟藝術中心展至8月31日。繼「奈良美智特展」後，奈良美智也將再度拜訪台灣。「朦朧潮濕的一天」10年巡展期間，奈良美智秉持創作初衷，以不收門票為原則展出。文總秘書長李厚慶則表示，此計畫促成契機可追溯至總統蔡英文的推特留言。（看完整報導）
新長發88號漁船釣魚台海域翻覆 海委會證實台籍船長罹難
台灣籍漁船「新長發88號」5日在釣魚台海域翻覆，船上共有1名台灣籍船長和6名印尼籍船員。日方尋獲遺體經過相驗確認為台籍船長，海委會主委管碧玲對此表示，這是非常不幸的消息，相關後續作為都循程序進行中，目前還是不放棄任何希望，持續搜尋救援。（看完整報導）
2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
第95屆奧斯卡頒獎典禮將在台灣時間13日上午登場，「媽的多重宇宙」入圍11項氣勢最旺，「秀蓮」楊紫瓊有望憑一身真功夫打破玻璃天花板，改寫奧斯卡近百年紀錄。湯姆克魯斯靠捍衛戰士續集救了好萊塢一命、以後演員獎還分不分男女、典禮腳本如何詮釋去年呼巴掌事件，都是影迷討論話題。中央社整理本屆奧斯卡看點，帶你一起掌握這場影壇盛事。（看完整報導）
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