劉建志赴世新大學演講 金融科技範圍比想像更寬闊

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世新大學財務金融系8日邀請身兼律師、金融家、企業家、天使投資人等多元身分的劉建志到校演講，分享金融科技最新發展趨勢。（世新大學提供）中央社記者陳至中傳真 112年3月9日

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（中央社記者陳至中台北9日電）世新大學財務金融系在系週會邀請天使投資人劉建志演講。他提到，金融科技的範圍比人們想像的更寬闊，而現在活的最好的都是做周邊服務的企業，與傳統金融業共榮發展。

世新大學今天發出新聞稿，身兼律師、金融家、企業家、天使投資人等身分的劉建志，受邀在昨天（3月8日）舉辦的系週會上，以「金融科技新發展─以3個實案為例」為題，分享金融科技最新發展。

劉建志曾投資多家新創團隊，他在演講中提到：「金融科技的範圍比你們想像的更寬闊，而現在活的最好的金融科技都是做周邊服務的企業。」他認為，金融科技就是跳脫傳統的金融服務，但不是取代傳統，而是共榮發展、激發市場量體。

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劉建志指出，許多企業善用大數據開發業務，甚至是延伸流量變現發展多元廣告合作模式，都讓這個產業的前景無限。他也以近期熱門的聊天生成型人工智慧ChatGPT為例，建議學生要學習跨領域專業知識，與時俱進，持續學習新知。

世新財金系主任徐苑玲表示，世新全校一年級必修的「運算思維與程式設計」，可入門程式語言；3、4年級可進一步修讀「人工智慧與財務應用」、「金融大數據」、「程式交易」等課程，培養符合產業變化的適應性與競爭力。（編輯：陳政偉）1120309