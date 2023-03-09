加里山大坪登山口停車亂象 林務局將劃線禁停

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣加里山有「台版富士山」美名，吸引眾多山友造訪，但登山口前迴轉空間常遭民眾停車占用，造成不便。林務局新竹林區管理處表示，大坪登山口將劃線，禁止停車。

新竹林管處今天透過新聞稿指出，為解決加里山大坪登山口前迴轉空間常遭車輛占用問題，將於15日施作禁止停車黃色網格線劃設工程，期待完工後開車山友都能遵行，讓登山口的車行動線更加順暢。

新竹林管處表示，加里山標高2220公尺，為苗栗地區最具指標性的中級山，素有「台版富士山」美名，近年更被網友票選為「台灣百大必訪步道」第3名，無論平、假日遊客絡繹不絕。

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新竹林管處指出，由於上山道路狹窄，停車空間較為有限，常有山友貪圖方便，將車輛停放於登山口前的迴車空間，造成大家不便，網路上不時可見其他山友撻伐聲浪。

新竹林管處說，為改善停車亂相，去年11月間設置了停車告示牌，提醒山友儘早尋找合適停車位置，然而迴車空間遭占用情形仍時而發生，因此決定進一步將迴車處劃設禁止臨停標線，提醒開車民眾避免影響行車動線。（編輯：張銘坤）1120309