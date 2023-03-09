早安世界》高雄水情轉黃燈夜間減壓供水 台南曾文水庫續降市府急尋備援
高雄水情轉黃燈夜間減壓供水 台南曾文水庫續降市府急尋備援
南部水情嚴峻，高雄水情燈號8日起轉為黃燈、夜間減壓供水；自來水公司第七區管理處初步盤點高雄共242處管末、高地，現已整備9輛水車、395只水桶，視供水狀況調整供水支援服務。南部地區主要水庫集水區已近600天沒有豪雨等級降雨，容量最大的曾文水庫蓄水率降到僅約17.16%。台南市政府尋找緊急備援水源，整備抗旱井並針對可取水工地檢驗水質。（看完整報導）
彭博：麥卡錫證實將在美會見蔡總統 不排除日後訪台
「金融時報」7日率先報導美國聯邦眾議院議長麥卡錫計劃在美國加州會見蔡總統，而不是在台北。彭博8日獲得麥卡錫證實，計劃今年在美國會見總統蔡英文，但強調這次會面並不代表排除日後的台灣行。總統府則回應，總統受邀出訪各國行之有年，各單位正就相關行程溝通規劃中，定案後會循例正式對外說明。（看完整報導）
蓋洛普：77%美國人對台灣好感創高 對中國好感創低
美國蓋洛普最新民調顯示，美國人對中國好感度滑降，15%受訪者對中國抱持好感創下新低。反觀77%受訪者對台灣抱持好感，創下蓋洛普自1996年以來8次調查中的最高數字，比前一次在2021年調查數字高出5個百分點。另有47%受訪者認為台海衝突對美國利益是嚴重威脅。（看完整報導）
經典賽吳念庭敲出首轟 台灣隊5比12不敵巴拿馬
世界棒球經典賽A組預賽8日在台中洲際棒球場開打，台灣隊晚間首役對戰巴拿馬，投手群失分過多，最終以5比12吞下經典賽跨屆7連敗。台灣隊由胡智爲先發主投，前3局力守不失分，4局續投出狀況掉分，退場後換上陣的陳冠偉沒能止血，接連被敲出安打，巴拿馬4局攻下5分。5局下張育成安打送回台灣隊第1分，之後鄭宗哲敲安追回1分，吳念庭7局下敲出2分砲，成為本屆首轟。鄭宗哲8局下跑回台灣隊第5分，但打線追分不及仍吞下敗仗。另外，同為A組的古巴隊對戰荷蘭隊，荷蘭敲出超前比數安打，以4比2拿下本屆賽事首勝。（看完整報導）
普發現金6000元對象擴大 今年底前出生新生兒也可領
財政部8日宣布，今年底前出生的新生兒均納入普發現金6000元的對象，以讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果。具體發放時程，須待特別預算案完成法定程序後，由行政院指定發放日。立法院財政等6個委員會聯席會議同日審查疫後特別預算案，對於包括全民普發現金額度，以及經費挹注補貼台電等，還有多案預算提案，立委意見未一致，保留送立法院會朝野協商處理。（看完整報導）
民進黨不建議現任議員選2024立委 2條件除外
2024立委選舉，民進黨8日召開中執會，鑑於現任議員甫當選，立即投入2024年立委選舉，恐有負選民之託，影響社會觀感，因此不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委的選區除外。國民黨則規劃立委提名分3階段，初選原則採黨員投票與全民調比例各占3成與7成，但如果候選人之間有共識採取全民調，就採行全民調，若無共識，就可能依照辦法處理。（看完整報導）
華爾街日報：海纜中斷無法連網 台灣離島窺戰時可能情景
中華電信台灣馬祖間兩條海底電纜上月接連中斷，造成馬祖居民通信受影響。華爾街日報報導，數十年來，距離中國海岸不到50公里的東引島，居民一向生活在台北和北京間緊張局勢的邊緣。過去一個月來，斷纜使得家人無法聯繫、商業只能現金交易，或可一窺中國攻擊後可能出現的情景。（看完整報導）
德媒：中國控制公費留學生 不服從指示會開鍘
德國媒體德國之聲披露，在德國留學的中國學生受到中國政府的嚴格控制，尤其是得到中國國家留學基金管理委員會獎學金的學生們，他們被迫強制效忠，需服從外館指導及定期匯報學習情況，若不遵守或退出除需繳還獎學金，還要支付高額違約金。（看完整報導）
救災連死忠選民也罵翻 艾爾段面臨20年最艱難選戰
土耳其將在5月進行大選，諸如番紅花之丘村等土耳其東南部各村鎮過去或許一直是總統艾爾段的鐵票區，但是2月強震後搜救行動慢半拍，曾經死忠支持的當地選民如今意向變得撲朔迷離。對他來說，這將是掌權逾20年以來最艱難的選戰。（看完整報導）
校園及教育部所屬場館 8月起提供多元生理用品
教育部宣布，8月1日起將實施「友善提供多元生理用品計畫」，在各級學校及教育部所屬場館設置定點，供民眾急需取用，且會尊重學生使用生理用品種類、材質的不同，規劃適性友善的發放方式。112年度挹注總經費新台幣1億200萬元。（看完整報導）
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