花式滑冰前國手開發分析系統 助評估跳躍動作

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目前就讀中央大學資工系、曾是花式滑冰國手的謝瑄（中）與同學吳秉鴻（左）合作，在教授周立德（右）指導下，開發出「花式滑冰動作分析系統」，有助選手評估動作表現。（中央大學提供）中央社記者陳至中傳真 112年3月10日

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（中央社記者陳至中台北10日電）目前就讀中央大學資工系、曾是花式滑冰國手的謝瑄參與研究團隊，開發出一套可自動化分析跳躍動作的軟體工具，幫選手更輕鬆地評估動作表現。

中央大學今天發布新聞稿，資工系4年級學生謝瑄、吳秉鴻，在教授周立德的指導下，開發出「花式滑冰動作分析系統」，可藉由輸入跳躍動作影片，生成肢體骨架，再以長短期記憶模型（LSTM），分析跳躍種類、空中轉體周數、是否失誤、起跳腳等動作細節，自動產生語音講解。

謝瑄曾在2014年代表台灣參加亞洲公開花式滑冰錦標賽並贏得銅牌，進入中央大學資工系後，從自身經驗出發，和吳秉鴻前後花費長達一年的時間，從國際賽事影片中擷取400段跳躍片段，再進行自動化動作分析。

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謝瑄擅長文字表達和美感設計，吳秉鴻則重邏輯分析，兩人合作無間，讓作品順利完成。他們感謝周立德的悉心指導，在機器學習模型上給予方向，並在實作階段，幫助找到理想的解決方式。

根據中央大學提供的資料，上述系統可分析花式滑冰中的阿克塞爾跳（Axel）、後外跳（Loop）、後內點冰跳（Flip）、後內跳（Salchow）、後外點冰跳 （Toeloop）、勾手跳（Lutz）等6種。不僅能夠提供花式滑冰選手更精確的分析資訊，也幫助他們更全面地檢討自己的跳躍動作，從而改進技術動作的表現。（編輯：陳政偉）1120310