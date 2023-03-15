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沒雨水挹注嘉明湖變甜甜圈 山屋用水吃緊

2023/3/15 12:31（3/15 13:01 更新）
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）仰賴雨水挹注、海拔逾3000公尺的嘉明湖水面縮小逾4成，山友形容像甜甜圈；山屋用水也吃緊，不提供刷牙和洗臉用水。

「又變甜甜圈了」嘉明湖熊出沒響導邱彥紘今天從嘉明湖下山，他說，山上都沒下雨，現在嘉明湖「瘦」了一大圈，就像甜甜圈和荷包蛋，不過還是很漂亮。

邱彥紘說，除嘉明湖變瘦外，嘉明湖山屋也用水吃緊，目前只提供煮菜和飲用水，不提供刷牙和洗臉以及其他的用水。

林務局台東林管處育樂課長林孟怡表示，嘉明湖步道2個山屋，嘉明湖山屋完全仰賴雨水，向陽山屋則取用溪水，因此向陽山屋暫不缺水，建議山友可在向陽山屋揹水到嘉明湖山屋使用。

邱彥紘也提醒山友，昨天情人節山區氣溫仍然很低，霧淞覆蓋箭竹林，山頭一片雪白，上山要多準備禦寒衣物。

嘉明湖海拔3310公尺，沒有溪流注水，湖水完全靠雨水注入，滿水位時，湖面長約120公尺，寬約80公尺，深約35公尺，山友譽為天使的眼淚，布農族人叫它月亮的眼鏡。（編輯：郭諭儒）1120315

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林孟怡
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