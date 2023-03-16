立委指控校長疑包庇性平案 屏縣府：依法處理

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（中央社記者林敬殷、李卉婷台北16日電）時代力量立委王婉諭今天陪同某位代理教師指控去年師鐸獎得主、屏東縣某國小校長疑似包庇性平案，更違反性平法令，未及時通報、要被害人決定是否通報、另以其他管道處置，讓被害人身心受創。

屏東縣政府發布新聞稿表示，案件由校方依法成立調查小組啟動調查，經調查為不成立，教師依法提申復，經審議小組審議認定為無理由。

縣府教育處說，校方一旦知悉有疑性平案件就應即刻通報，校長延遲通報部分裁處罰鍰12萬元，這名校長已繳納。

縣府說，校園事件依法處理，絕不包庇，以維護兒少最佳利益及教師最大權益。

王婉諭今天舉行「師鐸校長治校胡亂搞，屏東縣府包庇別再拗」記者會，被害人也在全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙陪同下出席記者會，會中也公布包括被害人與校長的對話、校長找當事兩造對質等3段錄音檔。

王婉諭說，去年7月接獲教師陳情，屏東縣某國小在2021年10月發生性平事件，指某位學生對該校代理教師疑似性騷擾。該教師多次向校長反映未獲處置，直到該教師向輔導組長反映後，校長才找教師晤談。

王婉諭說，在晤談過程中，該名校長不但沒有依性平法處置，反要教師延後通報規避罰款、要教師自行決定是否通報，把壓力放在老師身上。後來，還找學生與老師當面對質，已違反性平法「另設調查機制」的規定。

王婉諭表示，去年9月將錄音檔交屏東縣政府，屏縣府僅依延遲通報超過4天裁罰校長12萬元，縣政府到現在也不願回應是否依法究責，且該名校長還在去年經屏東縣政府推薦獲頒教育部師鐸獎。

受邀出席記者會的全國教育產業總工會秘書長劉亞平說，屏東縣府把該校作為實驗教育指標，工會卻接獲多起教師投訴霸凌、性平案，造成該校多名老師離職。

王婉諭表示，事件發生後，該名校長沒有透過性平會或校事會議，讓輔導資源能即時介入，呼籲屏東縣府依法究責，該名校長的行為已是不適任校長，教育部應廢止校長師鐸獎資格。（編輯：趙蔚蘭）1120316