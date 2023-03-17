國際旅客5000元消費金 目標4/15上路

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（中央社記者余曉涵台北17日電）交通部觀光局副局長林信任今天說，「加速擴大吸引國際觀光客方案」包含自由行旅客發給新台幣5000元消費金等，目標在4月15日上路。

觀光局舉行「112年度觀光旅遊安全宣導週記者會」，會中宣布今年的「旅遊安全宣導週」3月19日開跑，將結合中央相關部會、直轄市及縣市政府以及轄下各國家風景管理處，針對轄管景區內遊憩特性，舉辦旅遊安全宣導活動、研習及訓練等。

林信任致詞時表示，預計3月下旬來台的國際觀光客將達到100萬人次，比原本目標的80萬人次多，分析除了台灣燈會吸引很多國際旅客外，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間各市場維溫也達到效果，有信心今年600萬國際旅客可達標。

「加速擴大吸引國際觀光客方案」進度部分，林信任表示，目前正在擬定相關要點及辦法，目標在4月15日自由行及團體旅客部分就可以上路，相關細節等要點核定後會對外公布。

根據觀光局規劃，來台自由行旅客有機會獲得5000元消費金，研擬以電子票證儲值的方式發放；鼓勵國內接待旅行社、國外組團旅行社共同合作招攬境外團體旅客來台，來台旅行團每團達8人（含）上，提供國內接待旅行社、國外組團旅行社獎助金，每團可獎助1萬元，每團15人以上獎助至2萬元，共獎助9萬個團。（編輯：管中維）1120317