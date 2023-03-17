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立委促推氫能車輛示範計畫 陳建仁：草案6月完成

2023/3/17 15:59
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（中央社記者王揚宇台北17日電）民進黨立委趙天麟今天表示，氫能議題具有前瞻性，民間也關注交通部及能源局欲推動的氫能車輛示範計畫何時能上路；行政院長陳建仁說，氫能蠻重要的，計畫在6月就會完成草案，會努力來推。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

趙天麟質詢時提到，他從擔任立委以來，就一直關注氫能這項潔淨能源議題，也建請行政院、國發會、經濟部正視氫能政策，包括應該成立推動專案辦公室或跨部會平台，也要制定氫能管理專法、提高氫能補助預算，且灰氫與藍氫的減碳效果佳，民間業者在提煉、生產等技術也已成熟，建請經濟部應比照再生能源有補助作法。

趙天麟說，國發會2050淨零碳排路徑納入氫能，經濟部已結合國內公部門（能源局、技術處、工業局及國營會） 與3家國營事業（台電、中油、中鋼）成立氫能推動小組，而在淨零12項關鍵戰略行動計畫中，民間關注交通部與能源局欲推動氫能車輛示範計畫，何時能上路。

陳建仁表示，交通部長王國材說該計畫在今年6月草案就會完成，會努力來推，而且氫能其實蠻重要的。

此外，趙天麟也舉日本福岡有社區提供氫能設備，成為全世界最棒的氫能展示場，而台灣何時才能設置第一座加氫站。

經濟部長王美花說，中油除了繼續溝通外也有想備案，不論如何，她都希望中油在今年底把移動式加氫站建起來。（編輯：林興盟）1120317

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