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COVID-19疫情整理包2/300
3/24本土中重症增102例 大眾運輸最快4月中下旬免口罩
2023/3/24 14:27（3/24 14:38 更新）
指揮中心預估，搭乘大眾運輸不用戴口罩措施，最快4月中下旬實施。圖為民眾戴口罩搭乘台北捷運。（中央社檔案照片）
（中央社記者沈佩瑤台北24日電）國內COVID-19疫情穩定下降，指揮中心今天公布，新增102例本土及0例境外移入；確診個案中新增39例死亡。指揮中心預估，搭乘大眾運輸不用戴口罩措施，最快4月中下旬實施。
中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，過去一個月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的中重症平均數為每日約119例，最高值及最低值區間為13至236例，受週末或假日延遲通報影響而有高低起伏。
但整體疫情趨勢仍穩定，羅一鈞說，搭乘大眾運輸工具不用戴口罩的措施一直都在研議，觀察疫情狀況後，最快清明連假後會宣布，4月中下旬實施。
羅一鈞提醒，COVID-19篩檢陽性的兒童，如出現抽搐、肌躍型抽搐、意識不佳或持續昏睡、步態不穩、呼吸困難或有胸凹等現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度等症狀，請立即送醫，以獲得妥適醫療照護。
此外，3月20日起輕症免通報隔離，但民眾自行快篩陽性後，如出現重症警示症狀，或是屬於65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，請儘速就醫，以利醫師評估開立公費口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡的風險。
羅一鈞表示，目前口服抗病毒藥物庫存量，瑞德西韋仍有7.6萬、倍拉維36.2萬、莫納皮拉韋7.7萬，庫存量預估都可使用300多天。（編輯：管中維）1120324
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