3萬元房貸補貼核定近49萬戶 農曆年前可全數入帳

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（中央社記者陳俊華台北30日電）國土署今天說，「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」申請件數累計近77萬，核定近49萬件，核撥金額超過新台幣145億元，將在2月7日農曆年前將3萬元定額支持金全數核撥到申請人約定帳戶。

內政部國土管理署發布新聞稿指出，在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」支持下，推動「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」，從民國112年6月1日開辦，同年12月29日截止受理，申請件數累計近77萬，核定近49萬件。

國土署說，2月7日農曆年前，3萬元定額支持金將全數核撥到申請人約定繳納貸款本息帳戶，帳戶存摺會註記「行政院發」的文字；國土署也將攜手超過300家金融機構加速辦理核撥作業，請核定戶申請人多加留意支持金存入情形。

國土署呼籲，年節將至，政府不會發送簡訊、e-mail，也不會電話詢問個人資料，請民眾務必提高警覺，請勿點選來路不明的申請連結。

國土署說，如果合格戶未開設約定繳納貸款本息帳戶，金融機構將電話或簡訊通知申請人，請申請人於10個工作日內洽金融機構，提供本人或本人指定的帳戶進行撥款；如果逾期未請領，金融機構還會以雙掛號通知寄到申請人戶籍地址，若再超過2個月仍未提供帳戶，將視為放棄請領支持金，不得再請領。（編輯：郭無患）1130130