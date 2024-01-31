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凱撒飯店攜手宏國德霖科大 啟動菁英專班培訓人才

2024/1/31 16:37（1/31 16:41 更新）
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凱撒飯店連鎖執行長皮金營（左）31日與宏國德霖科技大學校長羅清水（右）簽署合作，將由宏國德霖科大開設合作建教生及菁英專班、飯店高階主管規劃課程及授課，提供學生在飯店實戰訓練及跨部門實習機會。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年1月31日
凱撒飯店連鎖執行長皮金營（左）31日與宏國德霖科技大學校長羅清水（右）簽署合作，將由宏國德霖科大開設合作建教生及菁英專班、飯店高階主管規劃課程及授課，提供學生在飯店實戰訓練及跨部門實習機會。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年1月31日
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（中央社記者黃旭昇新北31日電）宏國德霖科技大學今天與凱撒飯店連鎖推出菁英專班。校方表示，結合學術理論與業界實務經驗，以雙軌培育未來餐旅業界菁英人才；飯店也擴編釋出逾200個職缺，供全面培訓計畫。

凱撒飯店連鎖執行長皮金營與宏國德霖科技大學校長羅清水簽約，由科大開設合作建教生及菁英專班，將由飯店高階主管規劃課程及授課，提供學生於飯店實戰訓練，及跨部門實習機會，加強培育菁英的廣度及深度。

皮金營致詞時以他自己為例，以往需15年至20年的逐步實務經驗，才有能力擔任總經理，現在學術理論與實務要跟上時代，菁英班將透過專業訓練，實戰經驗累積，培養未來高階主管。

皮金營說，凱撒飯店連鎖10家飯店，總客房數超過3100間，目前，擴編釋出逾200個職缺，同時優化在職環境，調整員工福利與制度。學生畢業後，可直接進人凱撒飯店任職，提供畢業即就業的友善環境，降低求職時間徬徨不定，更能創造學校與產業雙贏。

飯店表示，釋出職缺包括營運總監、工程師、財務人員、餐飲行銷、賓客服務經理、西餐主廚、房務人員等，並提供全面性培訓計畫、福利制度及陞遷管道。

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羅清水致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，觀光產業復甦，希望透過菁英專班能產學用合一。除就業外，也要讓學生有職涯發展的規劃與希望，並從高職、科大、產業，成為一條龍完整培訓的產業。

校方說，凱撒菁英專班不限於餐旅科系大三以上學生參加，也擴大開放其他年級及任何科系學生都可報名；也廣邀高中職畢業生就讀宏國德霖科大，並加入菁英專班。（編輯：方沛清）1130131

#凱撒飯店
#羅清水
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