早安世界》韓國瑜江啟臣掌新國會 三黨不過半朝野各有挑戰
立院正副院長選舉藍綠票票入匭、白第二輪棄權 韓國瑜江啟臣掌新國會
立法院第11屆立委1日報到，並舉行立法院正、副院長選舉，藍綠均團進團出票票入匭，民眾黨則在首輪投票支持自家人選、第二輪棄權，最終正副院長選舉首輪均無人過半，國民黨立委韓國瑜、江啟臣在第二輪以相對多數勝出，當選立法院長、副院長。兩人稍晚宣誓就職，韓國瑜受訪時指出，會立刻啟動國會改革。立法院新會期將呈現三黨不過半態勢，對朝野政黨都是挑戰。（看完整報導）
游錫堃爭院長失利辭民進黨立委 王正旭遞補盼推癌篩納新藥
民進黨立委游錫堃1日連任立法院長失利，隨即表示因個人規劃辭去立法委員職務。民進黨表示尊重且不捨，並感謝游錫堃過去帶領立院工作人員推動國會改革，代表國會促進各國邦誼，貢獻良多。民進黨不分區立委缺額由醫師王正旭遞補。王正旭為HOPE癌症希望基金會董事長、基隆長庚醫院血液腫瘤科主治醫師，他受訪時指出，希望未來加強癌症新藥可近性，給台灣的癌症患者更好照顧。（看完整報導）
第11屆立委之最 柯建銘10連霸、洪孟楷得票數最多黃捷最年輕
第11屆立法委員1日報到、宣誓就職。113位立委中，性別比例為女性47人、占42%，男性66人、占58%；新國會立委連任與新任比例為連任59人、新任54人；平均年齡約53歲。最年輕是30歲的黃捷；連任立委最多屆是已10連霸的柯建銘，最高票立委是拿下15萬8596票的洪孟楷。（看完整報導）
勞動基金112年大賺逾7000億 46%收益來自台股
勞動部1日公布勞動基金運用績效，截至112年12月底止整體基金規模為6兆349億元，而整體勞動基金去年全年投資獲利7193.7億元，收益率12.8%，創下歷史新高。勞動基金運用局指出，勞動基金投資分配國內外，以去年收益數來看，國內外的收益數貢獻約占各半，整體勞動基金有20%資產配置投資在台股，而去年收益數有46%是來自國內股票，約3309億元。（看完整報導）
北部今日高溫降10度 下週氣溫一路降除夕偏濕冷
中央氣象署表示，2日、3日東北季風增強，各地低溫約17至19度，但北部高溫會降至約20到23度，整天偏涼；4日回溫，但5日起有鋒面及東北季風，溫度逐漸下降，7日大陸冷氣團南下、8日起影響，預估8日清晨中部以北低溫約13、14度，其他地區約16度；預估這波冷空氣會持續至10日、11日（初一、初二），北部低溫有機會下探11、12度。（看完整報導）
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
春節連假到來，家家戶戶忙著大掃除迎新年，不過過年期間垃圾收運時間會有異動，小年夜、除夕能不能倒垃圾？停收及恢復清運時間為何？大型廢棄物該如何處理？中央社整理六都相關資訊及垃圾清運時間表，陪你除舊布新過好年。（看完整報導）
跳機3中國公民遣返 陸委會：與異議人士陳思明案例不同
中國公民田永德及韋亞妮母子共3人，1月30日晚間自吉隆坡來台轉機卻跳機求庇護，尋求前往美國，今被遣返回出發地吉隆坡。陸委會表示，絕大部分案例在全世界各國機場都一樣，只要沒有合法入境簽證或許可，不會允許入境，這是正常做法。並解釋去年9月的陳思明案例與此不同，其抵達台灣前與加拿大已經有所接洽，希望短暫停留台灣後前往第3國；經過聯繫第3國，確認相關程序確實進行中，基於人道救援，給予協助。（看完整報導）
美邊境移民危機升級 拜登施政滿意度跌至38%以下
美國總統拜登預料將在今年11月大選再度與共和黨籍前總統川普對決，根據路透社／易普索1月31日公布民調，拜登1月的施政滿意度從去年12月的40%下滑至38%，自2021年8月以來，他的滿意度一直低於50%，22%受訪者表示經濟是美國人最關切的議題，17%的受訪者則將移民列最重要的問題。稍早另一份民調指出，川普的支持度領先拜登6個百分點。（看完整報導）
清大2學生花蓮考古實習 眼尖發現國寶級人獸形玉玦
清華大學人社院2年級學生林嘉樂、利恩得選修考古相關課程，利用寒假到花蓮考古博物館實習。他們1月31日在北三棧考古遺址一處農田進行地表踏查，眼尖發現國寶級人獸形玉玦。花蓮考古博物館長說，這塊人獸形玉玦與被指定為國寶的卑南遺址人獸形玉玦，同樣都屬人形裝飾的玉飾品，很多考古人員入行數10年都不一定能碰到，2名女大生第一次踏查就發現，這機率堪比中樂透。（看完整報導）
台北國際動漫節開幕首日人氣旺 5天展期商機上看2億
第12屆台北國際動漫節1日開幕，適逢寒假及好天氣，不少漫迷前晚就帶著折凳在場外排隊等候。中華動漫出版同業協進會理事長蘇偉銓表示，攤位數量相較去年約成長3.5成，聚集約800個攤位，是歷年規模最盛大一次。主辦單位預估首日人次可達10萬，5天展期商機則上看新台幣2億元。（看完整報導）
開箱老照片》首家民營加油站開幕
1987年1月6日經濟部決定在區位與總量均不設限的前提下，全面開放新設加油站由民間經營，並以中油公司全國統一價格批售汽油。1988年2月2日，位於台北市士林區中正路和中山北路口、全台第一家民營加油站–西歐加油站開張，是年輕人上陽明山賞夜景的集結熱點，也是上山前最近的加油站。（看完整報導）
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- 早安世界》韓國瑜江啟臣掌新國會 三黨不過半朝野各有挑戰2024/02/02 07:35
- 2024/02/01 07:23
- 2024/01/31 07:30
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