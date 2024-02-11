早安世界》初二國道18路段車多 高公局建議挑時段出發

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初二西半部日夜溫差大 國道18路段車多 高公局建議挑時段出發

中央氣象署持續發布低溫特報，11日初二上午雲林以北、宜蘭及金門局部地區可能出現10度以下低溫，白天氣溫略為回升，西半部日夜溫差大，僅花東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨。高公局預估初二國1南向楊梅-新竹、國5北向宜蘭-坪林等18路段可能壅塞，建議西部國道南向用路人儘量早上6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議早上5時前或下午5時後出發，另國5北向用路人建議於早上9時前出發，節省寶貴時間。（看完整報導）

中共8氣球逾越中線創新高 1枚在台上空消失

國防部9日上午6時至10日上午6時偵獲共機5架次、共艦4艘次持續在台海周邊活動，並表示國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。9日另有8枚中共空飄氣球逾越台灣海峽中線，創單日最高，其中1枚在台灣上空消失，1枚穿越台灣北部。（看完整報導）

加拿大議員連署致函ICAO 要求正視中國擅改M503航路

加台國會議員友好協會會長兼眾議院國貿委員會主席史葛洛8日協同22位眾議員連署致函國際民航組織（ICAO）理事會主席，要求ICAO正視中國片面擅改M503等航路，破壞台海現狀，造成台海飛安威脅。台灣駐加代表曾厚仁表示，加國議員在信函中明確呼籲ICAO高層對議員所提的關切做出回應。這樣基於急迫性、重要性、嚴重性，針對單一事件採取的「緊急連署致函」行動，相當罕見。（看完整報導）

國防部發言人孫立方少將榮登美DINFOS名人堂 國軍史上首位

曾赴美接受「美國國防資訊學校」（DINFOS）軍官班訓練的國防部發言人孫立方少將，近期入選該校名人堂，是國軍史上首位列入獲選發言人。DINFOS創立於1964年，主要培訓美軍及友盟軍職人員，領域包括公共事務、大眾傳播等課程。2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共隨即對台軍演，孫立方召開國際記者會以全英文對外媒說明國軍應處作為，深受肯定，入選名人堂也彰顯台美雙方交流密切。（看完整報導）

初一參拜發福袋 總統：台灣團結一致關關難過關關過

總統蔡英文今年新春參拜首站到台北覺修宮，由於是蔡總統任內最後一個春節以總統身分拜廟、發福袋，10日一早吸引大批民眾排隊。總統表示，台灣過去幾年面臨挑戰透過團結一致，關關難過關關過。總統當選人賴清德年初一赴台北龍山寺、保安宮參香祈福，感謝神明保佑讓他在大選能夠平安順利成功，盼保佑台灣國泰民安、風調雨順。立法院長韓國瑜、副院長江啟臣初一同到台中豐原慈濟宮參拜。韓國瑜表示，風調雨順看老天爺，國泰民安是政治人物的責任，他和江啟臣有責任讓人民越來越來幸福。（看完整報導）

可可價格創歷史新高 巧克力恐漲價

可可供應量在西非國家迦納、象牙海岸等生產大國因惡劣天氣影響而吃緊之下，倫敦和紐約交易所的可可期貨價格9日雙雙破新高。迦納和象牙海岸因遭大雨襲擊，導致今年農作物歉收。紐約可可期貨價飆升至每噸6030美元，打破1977年的5379美元高點紀錄。這波漲勢正值世界主要經濟體早已在應付攀升的通貨膨脹，令外界憂心巧克力價格會跟著變貴。（看完整報導）

台灣珍珠奶茶強勢回歸印度 西藏村5步一攤 年輕逛街客人手一杯

台灣珍珠奶茶十多年前進軍印度失利，最近強勢回歸。就首都德里而言，珍奶店如雨後春筍般湧現，這些店家或開在大型商場、或開在中高檔市集，位於德里北部的西藏村幾乎已是5步一小攤、10步一家店，逛街的年輕人與新興中產階級人手一杯，儼然成為時尚的象徵。珍奶熱潮頻頻登上印度媒體，報導也都強調這是來自台灣的飲品，提高了台灣的知名度。（看完整報導）

高雄新上國小食農教育10年 窗台變菜圃、學生成立校內產銷公司

高雄推動食農教育有成，新上國小去年將9年歷程出版成書「一步蔬果‧小農雜學力：第一本校園食農全紀錄」。回顧學校食農教育起點，是一批農業局10年前送來的種子，種苗讓教室前的窗台花圃變成農田，學校不僅發展出系統化食農校訂課程，學生還在在校內成立了產銷公司；從產地到餐桌，老師也和學生多元討論碳排放、味覺、烹飪和銷售。（看完整報導）

北市運動中心2.0計畫將增闢場館 專家示警：削價競爭藏隱憂

據體育署調查，北市25至64歲規律運動人口比例僅28.8%，其中又以30至34歲年齡層比例15.6%為最低，顯示年輕族群相較於學生及長者，更需要鼓勵培養運動習慣。北市體育局為此推出U-Sport政策發放運動抵用金及集點活動，同時啟動「運動中心2.0計畫」在各區覓址增闢運動中心，目標提升規律運動人口至40%。過專家指出，若持續靠政府提供廉價資源，恐埋下運動產業勞力密集化的隱憂。（看完整報導）

美國職棒前大都會隊總管艾普勒捏造傷兵 遭大聯盟停權一季

美國職棒大聯盟歷經4個月調查結果出爐，主席曼佛瑞德9日宣布，前紐約大都會總管艾普勒過去2季不當使用傷兵名單，為騰出陣容空間「蓄意捏造」球員受傷，予以停權一季處分。聯盟認定是艾普勒個人所為，而非球團高層下指導棋。48歲的艾普勒出身紐約洋基系統，曾任洛杉磯天使總管，日籍巨星大谷翔平就是在他任內簽下。（看完整報導）

開箱老照片》成棒之父嚴孝章

嚴孝章自1959年6月起擔任行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮工處處長，任內陸續成立榮工少棒、青少棒、青棒及成棒隊，致力推展台灣棒球運動。1981年他接任中華民國棒球協會理事長後極力推展成棒運動，並不辭辛勞地在國際間奔波，為台灣棒球爭取參與多項國際賽事，贏得「成棒之父」的美名。（看完整報導）

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