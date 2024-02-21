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台鋼科技大學更名揭牌 重新定位為企業型科大

2024/2/21 14:37（2/21 14:41 更新）
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位於高雄市路竹區的高苑科技大學，獲得台鋼集團捐助，改名為「台鋼科技大學」，21日上午舉辦更名暨揭牌典禮，宣示將重新定位成精緻型「企業型科技大學」，為企業培育人才。（台鋼科技大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年2月21日
位於高雄市路竹區的高苑科技大學，獲得台鋼集團捐助，改名為「台鋼科技大學」，21日上午舉辦更名暨揭牌典禮，宣示將重新定位成精緻型「企業型科技大學」，為企業培育人才。（台鋼科技大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年2月21日
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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市路竹區的高苑科技大學，獲台鋼集團捐助，改名「台鋼科技大學」，今天上午舉行更名暨揭牌典禮。校方表示，學校重新定位成精緻型「企業型科技大學」，為企業培育人才。

台鋼科技大學今天上午舉辦更名暨揭牌典禮，台鋼集團會長謝裕民、教育部技職司副司長柯今尉、高雄市副市長林欽榮等人出席共同見證。

柯今尉致詞表示，期許更名後能進一步提升教育品質，為社會提供優質技職人才，深耕在地永續發展。林欽榮則祝福台鋼科技大學在浴火重生後，校務能夠蒸蒸日上，並持續為國家培育學用合一的人才。

台鋼科大董事長林輝政說，原高苑科技大學於民國111年初被列入專案輔導學校後，由台灣鋼鐵集團伸出援手，自112年5月底起，短短半年挹注近新台幣5億元資金改善學校財務，校務也順利回歸正軌。

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林輝政說，台鋼集團入主台鋼科技大學後，與旗下企業與學校各系所緊密結合，將學校重新定位成精緻型「企業型科技大學」，為企業培育人才，保障學生就業。

校長陳天惠表示，學校將以新的7個科系辦學，同時，未來台鋼科技大學將有台鋼雄鷹職業棒球隊、台鋼獵鷹籃球隊進駐使用校內場域，作為球隊訓練基地，也會有球員宿舍綜合大樓，台鋼集團入主學校是讓台鋼科大「重新擦亮招牌」。（編輯：郭諭儒）1130221

#林輝政
#柯今尉
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