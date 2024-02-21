瞬間風勢過大 高市宣布冬日遊樂園21日休園1天

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）黃色小鴨在愛河灣展出，但高雄今天颳強風，瞬間風力達6級以上，導致其中1隻小鴨被吹到變形凹陷，周邊充氣裝置藝術也被吹倒；高市府觀光局今天表示，「冬日遊樂園」今天所有設施暫停營運。

位於高雄流行音樂中心礁群前方的黃色小鴨，今天因為強風，錨定位移，影響小鴨電力裝置，小鴨出現頭部及半身凹陷情況，工作人員緊急檢測修復；周邊「冬日遊樂園」的充氣裝置藝術「蛇頸龍」，也被風吹到軟趴在地。

高雄市政府觀光局今天發布公告表示，因風勢過大，考量遊客安全，今天「冬日遊樂園」所有設施停止營運，休園1天。

此外，黃色小鴨吸引觀光人潮，許多單位也與遊艇業合作推出包船看小鴨活動，但有觀光船業者向媒體投訴，1艘非自用動力帆船「娜美公主號」疑似非法攬客，影響合法觀光船生計。

對此，高雄市政府海洋局表示，鼓山魚市場營運業者於2月10日至14日推出專案包船活動，可自海上視角觀賞黃色小鴨並結合港灣旅遊與在地特色，由高雄籍「娜美公主號」非自用動力帆船，提供民眾包船搭乘體驗，藉此帶動當地觀光。

海洋局表示，據了解主管機關交通部航港局，已派員赴現場調查釐清是否有違規販售散客船票情況，海洋局呼籲並敦促廠商與此船合作，須合於法規條件營運，以維護民眾及業者權益。

鼓山魚市場營運業者與船公司業者表示，活動皆依法投保乘客險及公司責任險，聘請合法取得營業用小艇及遊艇駕照的船長，在黃色小鴨展覽期間由鼓山魚市場包船，以專案包船推廣高雄市觀光，皆符合現行船舶法規。（編輯：陳仁華）1130221