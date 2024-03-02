華航擴充機隊招募120名機師 前進校園徵才

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）中華航空持續擴充機隊，今年預計至少招考120名機師，全年開放報名，今天也在台大校園徵才博覽會，舉辦2024年度首場機師校園招募活動。

華航今天發布新聞稿，看好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後旅運市場持續熱絡，擴充機隊運能，區域線主力機種空中巴士A321neo已陸續交機10架，總計25架預計2026年交付完畢。

另外，新訂購24架波音787客機，包含6架大運量787-10客機，預計明年開始交機，未來擔綱中長程主力機隊。貨機部分，今年將再交付3架波音777F，屆時777F機隊規模將達10架。

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華航機師招募報考資格須具備2年內有效的英文檢定成績證明文件，包含多益TOEIC 750分（聽力400分）以上及多益口說140分以上與寫作測驗140分以上成績單，或雅思IELTS成績5.5級分以上。

華航說，經各階段審核獲錄取者，華航將送往國外飛行學校接受10至12個月的基礎飛行訓練，完訓後返台再安排約1年的民航相關訓練，通過各項訓練及考核者，將以副機師任用。（編輯：陳政偉）1130302