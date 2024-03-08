彰化以北12縣市低溫探10度以下 9日清晨最冷10日白天回暖

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）中央氣象署今天針對彰化以北及花蓮、金門等12縣市持續發布低溫特報，明天清晨會是這波冷空氣最強的時候，北部、東北部低溫只有攝氏10度左右，預測要到10日白天才略回暖。

氣象署說，今、明兩天強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地早晚天氣非常寒冷；今晚至明天上午，彰化以北、宜蘭、花蓮及金門局部地區有攝氏10度以下氣溫。

氣象署低溫特報黃色燈號（寒冷）區域，包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，有10度以下氣溫的機率。

氣象署說，明天強烈大陸冷氣團或寒流持續影響，天氣依舊寒冷，清晨會是這波冷空氣最強的時候，北部、東北部低溫只有10度左右，其他地區13至15度，空曠、近山區平地氣溫會更低。

氣象署說，10日清晨各地仍寒冷，白天起強烈大陸冷氣團或寒流逐漸減弱，但氣溫只略回升；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲，11日鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地白天氣溫稍下降，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部山區也有零星短暫陣雨。（編輯：陳政偉）1130308