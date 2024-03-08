消費導向定型化契約 專家憂限制長照專業彈性

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）行政院消費者保護處與衛生福利部今天公布3類長照機構定型化契約範本，專家提醒定型化契約的消費者至上精神，可能限制長照專業判斷彈性，建議強化照顧管理專員等公正第3方功能。

消保處與衛福部公布「居家式」、「社區式」及「機構住宿式」3種「服務類長期照顧服務機構定型化契約應記載及不得記載事項」草案，預計下週公告上路，進入輔導機構作業期間，9月底前完成各機構遞審調整新契約，12月底前全面換約，全國約3500家機構50餘萬人受惠。

新出爐的契約範本保障弱勢中的弱勢者，重點除有至少3天審閱期，且機構應揭露設立許可證書、收費標準、服務項目、爭議處理等重要資訊，並要求機構須強制投保公共意外責任險。

長泰老學堂健康照顧體系執行長林金立今天接受媒體聯訪時表示，自從執行長照2.0以來，長期沒有契約依據，如今有較明確定型化契約本是好事，但長照服務項目難以標準化，長照不是單純消費性服務，反而與醫療服務接近，需要透過專業認知提供個別化服務。

林金立說，過度明確規定長照服務內容，家屬與業者雙方協商空間變小，主要是因為專業認知對長輩的好，與家屬認知對長輩的好，可能有某些程度上的認知落差，可能產生衝突，「這是我們擔心的」，長照定期化契約服務的是個案還是家屬，需要被納入考量。

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林金立以長照服務中的「協助餵食」為例，在現行支付標準包含餵長者吃飯及看著長輩自己吃飯。陪伴長輩進食也屬於服務範圍，是基於專業倫理，鼓勵長者自行用餐，維持功能，防止加速退化。以消費者導向的定型化契約，可能造成家屬堅持「餵」，反而奪走長輩能力。

「這不是契約本身有問題」，林金立說，避免消費導向定型化契約與長照服務專業起衝突，建議契約協議時須有第3方公正者發揮功效，因為長照屬於專業照顧服務，無法僅由消保官判定，需要強化照顧管理專員與長照2.0個案管理（A單位個管師），協助設計最佳服務。（編輯：陳政偉）1130308