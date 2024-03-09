早安世界》台股閃現2萬點續創新高 台積電市值衝破20兆元大關
台股閃現2萬點續創新高 台積電市值衝破20兆元大關
台股8日盤中衝上2萬點，並寫下7大亮點，包括盤中、收盤指數創高，台積電刷新盤中、收盤天價，以及加權指數首度衝破2萬點、連5天創高、連8週上漲、市值今年以來增6兆元、外資單日買超金額史上第11大。但法人也提醒，台股8日指數上下震盪427點，以及除了台積電，有多達800家個股下跌等兩大警訊。匯市8日同步走揚，新台幣兌美元收在31.438元，升9.8分，連2升，創下近3週新高。（看完整報導）
彰化以北12縣市低溫探10度以下 9日清晨最冷10日白天回暖
中央氣象署8日針對彰化以北及花蓮、金門等12縣市持續發布低溫特報，9日清晨會是這波冷空氣最強的時候，北部、東北部低溫只有攝氏10度左右，其他地區13至15度，預測要到10日白天才略回暖。（看完整報導）
日本漫畫家鳥山明辭世 七龍珠機器娃娃作品風靡整個世代
以七龍珠等作品聞名的日本漫畫家鳥山明，3月1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲。他的同僚與後輩作者都發聲明致哀。「勇者鬥惡龍」製作人堀井雄二大嘆遺憾，漫畫家桂正和心痛地說還有很多話想告訴鳥山明，尾田榮一郎與岸本齊史也在聲明裡寫下與鳥山老師的回憶。台灣許多創作者及漫畫家也深表哀悼，阮光民今天說：「鳥山明根本是外星人來到人間。」黃俊維表示，鳥山明的分鏡及動作至今仍是業界天花板。（看完整報導）
拜登國情咨文提台海和平 批川普向俄低頭
美國總統拜登7日發表國情咨文。可望在年底尋求連任的拜登，花不少篇幅闡述過去3年政績、捍衛政策，還多次批評可能是對手的前美國總統川普過去的言論與施政，並表示川普也不比他年輕多少。拜登在國情咨文中首次談及台海安全，學者表示，拜登用詞立場堅定，可能認為要向北京傳達不要輕舉妄動的訊息，同時展現「有一貫性政策、維持對台灣安全承諾」的態度，凸顯與前總統川普的差異。（看完整報導）
非法出售協防台灣等軍事機密給中國 美陸軍士兵遭逮
美國司法部官員7日指出，一名現役陸軍士兵非法出售與美國協防台灣、武器系統及飛彈防禦系統等相關敏感軍事資訊給中國，時間長達一年多，此人目前已遭到逮捕。美聯社和哥倫比亞廣播公司新聞網報導，這名士兵同時也是一名情報分析員，他被控6項罪名，包括密謀取得和洩露軍事國防資訊，以及賄賂公職人員。（看完整報導）
港基本法23條草案建議叛國等判終身 用電腦危害國安監禁20年
香港基本法23條草案（維護國家安全條例草案）8日刊登憲報並進入立法會二讀，草案建議多項涉及國家安全罪行的最高刑罰是終身監禁，較輕的是判囚2年。根據草案，叛國、叛亂、勾結境外勢力意圖危害國家安全、煽惑武裝力量效忠的罪行最為嚴重，可判囚終身。（看完整報導）
全民公費流感疫苗開打3天接種1.6萬劑 最快2週內用罄
流感疫情預估3月仍持續，公費流感疫苗5日起開放全國6個月以上未施打者接種。疾管署8日公布，開打3天已打掉1.6萬劑，預計疫苗最快2週內用罄，呼籲民眾盡速施打。疾管署指出，統計5日至7日，短短3天搶打約1.6萬劑，平均每天接種5465劑。（看完整報導）
中職開幕週味全龍大巨蛋迎戰桃猿兄弟 本壘後方最貴1880元
中職味全龍隊8日公布台北大巨蛋開幕週票價，最貴的本壘後方內野區域為1880元，目標開放2萬5千席至3萬5千席。中職本季將於30日在台北大巨蛋開打，由主場的味全龍隊與樂天桃猿隊交手，31日則是在大巨蛋迎戰中信兄弟。（看完整報導）
指蘇丹紅與咖啡致癌風險同等級 食安辦挨批致歉：說明不夠詳盡
為免民眾過度恐慌，行政院食安辦主任許輔8日說，國際將蘇丹紅、咖啡、茶等都列為第3類致癌物，致癌風險未定。但此說法引發批評，許輔8日晚間致歉表示，絕無要禁用咖啡、茶葉，蘇丹紅也不能用於食物。（看完整報導）
瘦肉精風波定調單一個案 台糖：非同批次梅花肉片持續銷售
行政院食安辦針對台糖梅花豬檢出西布特羅案，定調為單一檢體事件。台糖8日表示，從未使用「西布特羅」飼養豬隻，目前同批次已回收肉片不考慮重新上架，至於非同批次的台糖梅花肉片，以及其他台糖肉品，已持續在通路銷售。（看完整報導）
開箱老照片》海基會正式掛牌運作
1987年11月台灣開放民眾赴中國大陸探親，兩岸人員往來和民間交流日益頻繁，衍生文書驗證、財產繼承、婚姻關係、經貿糾紛、犯罪等問題。行政院為協助處理兩岸交流事務，透過民間成立海基會，負責辦理兩岸交流所衍生的各項事務，接受大陸委員會的監督及委託，屬半官方機構。1991年（民國80年）3月9日：海峽交流基金會（海基會）正式掛牌運作，董事長辜振甫主持揭牌儀式。（看完整報導）
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- 早安世界》台股閃現2萬點續創新高 台積電市值衝破20兆元大關2024/03/09 07:18
- 2024/03/08 07:18
- 2024/03/07 07:20
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