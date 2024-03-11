早安世界》衛福部防蘇丹紅案重演 將主動查違規業者關聯廠商
衛福部防蘇丹紅案重演 擬聯手經濟部加強查同地址或負責人廠商
雄檢偵辦蘇丹紅辣椒粉案，查出津棧國際實際李姓負責人以親友名義在台設10家公司並於中國農村收購辣椒粉原料進口加工，9日聲押李男與2女員工，法院裁定3人交保，檢方將抗告。衛福部長薛瑞元說，食藥署11日將找蘇丹紅事件相關上下游業者開會，加強已進口原料自主檢驗；並將與經濟部討論，未來對嚴重違規業者，將主動查有無同地址或負責人的廠商。（看完整報導）
今日全台有雨 13日前北部偏冷探12度
氣象署表示，今日鋒面通過及冷空氣南下，全台有雨，北部低溫約攝氏14、15度；12日、13日最冷，北部約12、13度，但水氣減少；今晚至12日清晨之前，高山有機會降冰霰或雪。14日東北季風或大陸冷氣團減弱，白天開始北部氣溫可回升至20度以上，但要留意早晚偏涼冷，預計會持續回溫至週末。（看完整報導）
電價4月調漲箭在弦上 半導體等逾50億度超級大戶漲最大
為穩定台電財務，4月起台灣住宅、工業電價將調漲。年用電量逾50億且連兩年用電成長的「超級大戶」如半導體業調幅最高，但會排除連兩年用電衰退產業，如面板、石化、鋼鐵業。民生用電方面，此次擬不分級距全面調漲，最低級距調幅最多5%，最高級距調幅約1成。餐飲零售等低壓用戶電價也會調漲。經濟部將透過疫後特別預算，輔助業者朝低碳化、智慧化升級轉型，並提供10億元補助商業服務業更換節能設備，降低電價調整影響。（看完整報導）
美國71億經援台灣友邦 抗衡北京手伸南太平洋島國
美國參議院批准71億美元經援密克羅尼西亞、以及台灣2友邦馬紹爾群島、帛琉等3南太平洋島國法案，總統拜登9日簽署生效。近年美中在此地區較勁升級，經濟援助法案卻因政黨惡鬥影響國會運作，有學者說，這將重挫美國形象。（看完整報導）
圖輯／西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
在台藏人福利協會與西藏青年會台灣分會10日舉行「西藏抗暴65週年大遊行」，參與者高喊Free Tibet，控訴中共摧毀西藏文化。達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參指出，中國政府強制藏人孩童進入寄宿學校，改用漢語教學，並迫害西藏境內僧尼，剝奪西藏語言、信仰的傳承。他呼籲國際社會持續關注西藏議題，並抵抗中國政府的滲透和打壓。（看完整報導）
英國倫敦大學學院疑商業考量 限制教授「敏感」涉中言論
英國倫敦大學學院一位副教授幾乎遭封鎖、不得教授她創設的課程，疑因她在課堂觸及現代奴役等議題時以中國為例，被視為對中國「有偏見」。根據英國「每日電訊報」報導及其引用的電郵往來內容，這位副教授的上司、UCL能源學院教授史特拉肯聲稱，基於「商業考量」，大學有必要在來自中國的準學生間維持良好名聲。（看完整報導）
共軍拍宣傳片反「翻牆」 內容太詳細變實戰教學
中共解放軍拍片宣傳「反翻牆」連結境外網站，不料影片過於詳細說明「翻牆」方法與用途，遭網友笑稱是實戰教學片，軍方緊急修改並提醒「不要當教程看」。不過，修改後的影片最終仍被下架。（看完整報導）
拜登川普在喬治亞州交手 移民與年齡成主軸
美國總統拜登和挑戰者川普9日在大選關鍵州喬治亞交鋒，就年齡和移民等關鍵議題互槓。拜登7日發表國情咨文演說後，前往喬治亞州首府亞特蘭大乘勝追擊，搶攻非裔和西語裔選民的選票。而他也再度撻伐前總統川普曾矢言要當一天的「獨裁者」。另一方面，川普則是在喬治亞州集會上模仿拜登口吃的方式，嘲笑他81歲的對手。（看完整報導）
非洲島民吃海龜肉集體中毒釀9死 醫：無解毒劑 中毒狀況分3等級
非洲國家近日發生食用海龜肉後集體中毒意外。醫師楊振昌說明，海龜毒素對人體多器官有毒性，且無解毒劑，依嚴重程度可分3級，嚴重可能引發器官衰竭，未及時治療恐致死。國際媒體報導，非洲國家坦尚尼亞的桑吉巴島發生食用海龜肉後中毒意外，釀成8名兒童、1名成人死亡，另有多人住院。（看完整報導）
太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
太管處針對周邊山域野生哺乳動物進行生態監測，自動相機在海拔661公尺處拍攝到台灣水鹿，是15年來首度在太魯閣中低海拔拍攝到，顯示水鹿在太魯閣國家公園已有向東遷移情形。根據國家公園署資料，水鹿受狩獵壓力和棲息地的破壞，分布海拔高度從清朝時的300公尺提高到目前的2000公尺以上，多半沿著高山溪谷分布。（看完整報導）
開箱老照片》台北市YouBike微笑單車啟用
YouBike是台北市政府參考國外案例，推廣民眾使用省能源、低污染的自行車作為短程接駁運具。2009年3月11日YouBike啟用，初期在信義區設置5個租借站、250台單車上線，供民眾持悠遊卡、信用卡租借。YouBike上路後，單車族反應熱烈。（看完整報導）
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- 早安世界》衛福部防蘇丹紅案重演 將主動查違規業者關聯廠商2024/03/11 07:18
- 2024/03/10 07:26
- 2024/03/09 07:18
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