華航擴大北美航線 7/14起直飛西雅圖每週5班

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北12日電）中華航空擴大北美航線，今天宣布將從7月14日起直飛西雅圖，預計每週5班，以空中巴士A350-900執飛，希望透過綿密區域航網搶占亞洲轉機市場。

華航發布新聞稿表示，台北-西雅圖航線每週一、二、四、六、日飛航，去程台北飛往西雅圖CI022於晚間11時30分自桃園機場起飛，西雅圖當地時間晚間7時50分抵達，飛行時間約11小時；回程西雅圖飛往台北CI021則於凌晨1時40分起飛，台灣時間隔天上午5時5分抵達桃園機場，飛行時間約13小時。

華航指出，看好台美市場活絡的旅運需求，直飛西雅圖為華航擴展北美航網的重要一步，西雅圖機場2023年旅客總量超過5000萬人次，為美國西北地區第1大機場。

華航插旗西雅圖，規劃台北晚出早回的班型，提供往返北美或亞洲主要城市便捷的飛行服務，也拓展美國內陸市場，透過華航聯程機票，可接轉至波特蘭、芝加哥、波士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、亞特蘭大等50個美國內陸熱門航點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

西雅圖以多元經濟實力著稱，吸引眾多科技新創公司進駐，是美國華盛頓州的最大城市之一，也是太平洋西北區域的重要貿易門戶，極具商務差旅市場開發潛力，西雅圖擁絕佳的溫帶海洋性氣候，有「翡翠之城」的美譽，是廣受歡迎的旅遊勝地。

華航目前飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約及加拿大溫哥華等5大城市，隨西雅圖航線啟動，進一步擴大華航美洲航網至6個直飛航點，每週總計超過40班次往返美加地區。（編輯：管中維）1130312