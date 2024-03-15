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氣溫漸回升週休假日全台溫暖 18日冷空氣再南下

2024/3/15 08:13（3/15 08:32 更新）
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圖為小朋友在高雄五甲公園開心盪鞦韆。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）中央氣象署預報，今天各地雲量多，氣溫逐漸回升，未來兩天週休假日全台溫暖舒適；不過，春季天氣變化快，18日又有一波冷空氣南下，天氣再轉涼冷，21日白天氣溫回升。

氣象署說，今天各地大多是多雲的天氣，局部地區偶爾有零星短暫雨，氣溫逐漸回升，中部以北及東半部白天高溫約攝氏22至25度，部分近山區平地可能再更高一些，南部局部地區可達27度以上，但早晚稍涼，各地低溫約16至19度，中南部日夜溫差較大。

氣象署預報，明天白天至17日，各地大多為多雲到晴可見陽光好天氣，東部及東南部地區有零星短暫雨，午後山區有零星短暫陣雨；風向轉為偏南風，氣溫再回升，各地白天舒適溫暖，早晚稍涼。

不過，很快天氣又將轉變，氣象署預測，18日鋒面通過，中部以北及東半部地區轉為有局部短暫陣雨的天氣，南部山區也有零星短暫陣雨；鋒面通過後，冷空氣隨之南下，19日、20日東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部整天偏涼到偏冷，其他地區早晚也較涼、冷。

氣象署說，目前資料顯示，這波冷空氣強度介於東北季風到大陸冷氣團之間，北部及東北部天氣明顯轉涼，白天高溫不到20度，其他地區仍舒適溫暖，但氣溫也會逐漸下降。

另外，19日北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，20日水氣減少，各地為多雲到晴天氣，21日東北季風或大陸冷氣團減弱，清晨各地氣溫仍低，白天起氣溫回升，北台灣高溫可回到20度以上。（編輯：郭諭儒）1130315

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