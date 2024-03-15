教部補助師資生海外見習 取經融合教育數位教學

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（中央社記者陳至中台北15日電）教育部補助師培大學的師資生，到海外見習至少13天，觀摩美國及日本等國的教育制度，學習融合教育及數位教學等新模式，未來可望用於台灣的教育環境中。

教育部今天發布新聞稿，透過「補助師資培育之大學辦理國外教育見習教育實習及國際史懷哲計畫」，讓師資生（在大學修讀師培課程的學生）進入不同國家的學校場域觀摩他國教育制度與課程教學。

屏東大學特殊教育學系助理教授鍾儀潔帶6名師資生前往美國，到哥倫布市學區的多所小學和特教機構見習，也參與俄亥俄州立大學個別化教育計畫（IEP）課程， 學習如何明確界定差異化教學目標與執行方式、建立特殊需求學生在學科與行為的必要支持。

鍾儀潔團隊分享，美國學校將遊戲區、獨立工作區、團體上課區等環境清楚區隔，再搭配個人時間表，使自閉症或智能障礙學生適時適地完成學習任務，值得台灣借鏡參考。

台灣科技大學數位學習與教育研究所教授翁楊絲茜帶領團隊，前往日本三重縣桑名市的津田學院，除了台科大學生外，也開放政大、陽明交大等校師資生參與。

翁楊絲茜提到，津田學院以電子白板為主、實體白板為輔授課，反思運用數位教學媒材是否會造成學生學習認知過載。希望藉由這次見習將日本數位融入課程教學的規劃，轉化並回饋台灣教育現場。

教育部表示，113年度將持續補助師培大學辦理國外教育見習、教育實習及國際史懷哲計畫，鼓勵師資生踴躍參與、轉化國外經驗以嘉惠莘莘學子。（編輯：管中維）1130315