早安世界》央行打擊通膨意外升息半碼 上修全年CPI至2.16%
央行打擊通膨意外升息半碼 上修全年CPI至2.16%
全球主要央行都在談降息，美國聯準會21日一如市場預期決議利率不變，維持今年降息3碼預測。但台灣中央銀行意外升息半碼、調升政策利率0.125個百分點，自22日起實施。央行並上修全年經濟成長率預測值至3.22%，同時調升全年消費者物價上漲率（CPI）至2.16%。央行坦言，今年4月國內電價擬調漲，恐形成較高的通膨預期，調升政策利率有助物價穩定。房仲預估，若以貸款1000萬元、30年期計，升息後每月還款金額多631元，等於每年多繳7572元。（看完整報導）
台股漲414點衝上2萬點創歷史新高 00939逆勢破發股民哀號
台股21日受美股激勵，大漲414點，收盤指數20199點，首度站上2萬點，創歷史新高。台積電收在784元，勁揚26元，市值激增6742億元，攀高至20.33兆元，貢獻大盤212點。而20日掛牌的ETF統一台灣高息動能（00939）21日跌破發行價15元，引發投資人哀號。（看完整報導）
水原一平涉挪用大谷翔平數百萬美元資金簽賭 遭道奇開除
MLB日籍球星大谷翔平的貼身翻譯水原一平涉非法簽賭，遭洛杉磯道奇隊解雇。美媒報導，水原一平向球隊坦承賭博成癮，涉嫌從大谷帳戶匯款至少450萬美元給組頭。水原一平與大谷合作超過6年，水原之前接受ESPN採訪時說，大谷去年在他面前用電腦轉帳幫他還清賭債，但隔天改口稱大谷一無所知。職業運動員遭親信挪用資產其實有不少先例，美國籃球明星巴克利、賈霸等人都曾是受害者。（看完整報導）
南投某國小校長涉性侵學童案 監院糾正縣府處置失當
南投某國小校長涉多起校園性平事件，經調查共對10人性侵害、3人性騷擾，日前遭監察院彈劾。監委21日表示，去年6月吹哨人出面前，南投縣相關通報系統沒任何紀錄，事實上多名資深教育人員早知該校長行為，也有學生求助的輔導調查紀錄，卻被當成機密鎖在歷任輔導主任抽屜中，師師相護導致案件被延宕揭露。且事件曝光後，南投縣府只要求該校長請假，該校長在停職期間還找民代施壓，縣府處置顯有違失，監察通過糾正南投縣政府。（看完整報導）
監察院：請法務部研議組專案小組 重啟調查林宅血案
1979年前民進黨主席林義雄因美麗島事件被捕，1980年2月28日，林義雄家發生滅門血案，母親游阿妹、雙胞胎女兒林亮均與林亭均遭殺害，迄今44年仍未破案。監察院21日表示，當時情治系統介入阻撓刑案偵辦，多數關鍵檔案迭失，監察院已函請法務部研議組成專案小組重啟調查，重新檢視相關物證，並運用模擬畫像盼發掘關鍵線索。（看完整報導）
蔡明彥：考量地緣政治與飛安 不建議總統赴太平島
國民黨立法院黨團近日呼籲總統蔡英文在520卸任前，赴太平島視察並宣示主權。國安局長蔡明彥21日表示，考量南海地緣政治情勢、總統座機飛行安全等問題無法解決，現階段不建議蔡總統赴太平島。另外，蔡明彥也指出，中共於南海地區只要發現其他國家的機艦進入他們宣稱的海空域，都採「逢艦必跟」原則，而台灣運補太平島的機艦也曾遭中共軍機跟監騷擾。（看完整報導）
中央社與國際媒體前進中業島 直擊中國軍艦南海尾隨
中央社記者18日與國際媒體前往南海中業島，途中直擊中國海軍「徐州號」飛彈護衛艦尾隨菲律賓巡邏艇，距離最近時僅2.7海里，時間長達1小時。中業島是菲律賓在南海最大且戰略上最重要的前哨基地，距中國占領的渚碧礁僅12海里。馬尼拉當局自1971年起占據中業島，中華民國仍主張擁有主權。（看完整報導）
台灣65歲以上失智盛行率近8%約35萬人 阿茲海默型最多
衛福部21日公布調查，全台65歲以上長者失智症盛行率近8%，依人口資料推估，今年65歲以上失智人口數為35萬人，130年將上看68萬人。依性別分析，失智症盛行率在女性有9.36%，高於男性6.35%，各類型中以阿茲海默型占56.88%最多。（看完整報導）
台南捷運第1期藍線綜合規劃通過交通部審查 預定115年動工
交通部21日審查通過台南捷運第1期藍線綜合規劃，該線行經永康區、東區及仁德區等人口密集核心區，全線長度8.39公里，共設置10座高架車站，預計115年動工、120年通車，總經費324億元。交通部表示，這是國內首次引進單軌系統，因台南很多街道路幅不大，若採一般捷運會遇到離民房太近，或轉彎不易問題，單軌系統的轉彎半徑小，較適合台南。（看完整報導）
專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
台灣說客陳虹宇近年在美國國會山莊走訪80多名議員辦公室，敲門、自介、遞件，在世界政治中心遊說最敏感的議題之一：推動將「駐美國台北經濟文化代表處」正名為「台灣代表處」的法案。台灣人公共事務會（FAPA）的副政策長陳虹宇同時擁有律師身分，有助她與有類似背景的議員助理對話。陳虹宇說，她也曾面對「正名就是象徵性質而已，台灣能拿到什麼實質好處」的質疑，但她認為美國若可以當領頭羊，帶起正名風潮，台灣將更有能見度。（看完整報導）
開箱老照片》趙雅芝主演「京華煙雲」殺青
1988年3月22日港星趙雅芝主演華視連續劇「京華煙雲」殺青。趙雅芝是香港無線電視台的當家花旦，1970至1980年代間主演多部電視劇，在事業高峰時，她為家庭選擇淡出演藝圈，「京華煙雲」是她復出的第一部劇，甫播出就創下34.6%的高收視率，更獲得電視金鐘獎戲劇節目獎。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》央行打擊通膨意外升息半碼 上修全年CPI至2.16%2024/03/22 07:24
- 2024/03/21 07:16
- 2024/03/20 07:18
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。