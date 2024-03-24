早安世界》莫斯科音樂廳恐攻逾百死 專家：ISIS-K對蒲亭不滿早盯上俄國
莫斯科音樂廳恐攻逾百死 看懂ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨
俄羅斯首都莫斯科附近一間音樂廳22日晚間8時許遭恐攻，死亡人數增至133人，「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）聲稱犯案。俄國媒體報導，目前有11人被捕，其中包括全部4名襲擊者。俄羅斯當局聲稱4名襲擊者全是外國公民，其中部分是塔吉克人。凶手試圖逃離俄國，他們在烏克蘭有人「接應」，烏克蘭官員否認俄方指控。華府的國際情資與安全顧問企業「蘇凡集團」反恐分析師說：「過去兩年ISIS-K早就盯上俄羅斯，經常在宣傳裡抨擊蒲亭。」（看完整報導）
圖輯／在台港人抗議23條限縮自由 盼民主國家保護流亡者制裁官員
香港基本法23條23日正式實施，在台港人批評，此法不只對於香港人，任何前往香港的外國人都會受到影響，呼籲民主社會保護流亡在當地的港人、制裁通過這條法律的香港官員、議員。流亡港人「赴湯」說，23條之所以是「惡法」，主因是這條法律並沒有清楚的界線，現在完全是「香港政府說了算，說你有罪，你就有罪」。（看完整報導）
蕭美琴會波海3國國會外委會主席 疊掌打氣「為自由奮鬥」
副總統當選人蕭美琴低調訪歐，立陶宛國會外委會主席23日透露，蕭美琴會晤波羅的海3國的國會外交委員會主席，宣示「共同為自由奮鬥」。另有在波蘭的學者披露，蕭美琴日前也曾到訪波蘭首都華沙。（看完整報導）
菲律賓控中國水砲射擊補給船 雙方再於南海對峙
中國與菲律賓在南海衝突升高，菲律賓指控中國海警23日在仁愛暗沙海域阻擋菲國補給船，並發射水砲，導致補給船嚴重損壞。同日，菲律賓海岸防衛隊在另一項聲明中說，菲國護衛艦「卡布拉號」遭3艘中國海警和其他船隻「妨礙和包圍」，導致卡布拉號無法靠近補給船。（看完整報導）
水原一平涉非法賭博 大谷翔平若知情還幫還債恐被視為共犯
日本棒球明星大谷翔平的翻譯水原一平傳出涉嫌竊取數百萬美元用於非法簽賭，各界擔憂這對大谷的影響，哥倫比亞廣播公司運動網報導，博弈法的法律專家表示，「如果大谷翔平是特意替水原匯款償還債務，他可能會被視為非法賭博的共犯」。另外，有報導指出水原曾就讀加州大學河濱分校，但加州大學發言人向美媒表示，查無水原就讀該校的紀錄。（看完整報導）
日本小林製藥紅麴保健品致腎病 食藥署：未輸台、已購買者建議別吃
日本小林製藥紅麴降膽固醇保健食品，累計導致13人出現腎臟疾病典型症狀，業者目前自主回收3款相關產品，並呼籲已經購買的民眾停止服用。衛生福利部食品藥物管理署23日說，台灣未輸入同款產品，民眾赴日旅遊應留意，已購入者建議別吃。（看完整報導）
台南高雄6縣市24日上看36度 26日鋒面通過北部轉涼
中央氣象署預報，24日及25日天氣大致晴朗穩定，低溫明顯上升，各地可達20度以上，白天持續溫暖偏熱，高溫都在30度左右；26日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。另外，根據預報顯示，北部地區24日及25日空氣品質都會受臭氧影響而達到「橘色提醒」，環境部提醒民眾外出留意空氣品質、做好防護。（看完整報導）
高雄湖內鋁工廠爆炸2死6傷 市府勒令停工開罰30萬
高雄市湖內一家鋁工廠23日發生爆炸工安意外，造成2死6傷。高雄市環保局表示，民國111年至今已針對業者共稽查23次，開罰6萬元。橋頭地檢署抵達事故現場進行勘驗，釐清事故原因及責。莊黃姓負責人跟吳姓廠長依涉過失致死、過失傷害與違反職業安全衛生法等罪移送，訊後諭令莊黃姓負責人新台幣100萬交保，吳男請回。現場已勒令停工，勞工局並處最高30萬元罰鍰。（看完整報導）
獨立書店訪視員「只借書不買書」引議 文化部：即刻停止職務
擔任文化部實體書店訪視業務委員多年的台灣使用者經驗設計協會理事長蔡志浩，日前在個人臉書發表「只借書、不買書」內容引發爭議，文化部23日表示，蔡志浩此次言論嚴重傷害廣大書店經營者，將即刻停止職務。（看完整報導）
專訪／野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
2003年「魔球」一書出版以來，數據的力量在棒球界獲正視，促成球員選才、守備布陣等戰術及規則運用的改變，造就美國職棒大聯盟今日風貌。不過，國內除中華職棒聯盟開放給媒體的資料庫外，相關的公開資源仍匱乏。隨著本土新創棒球數據公司「野球革命」在線上公開各項中職進階數據，台灣有望迎來一場全民皆可參與的棒球數據分析變革。（看完整報導）
開箱老照片》畫家藍蔭鼎新建畫室「鼎廬」
藍蔭鼎被譽為世界十大水彩畫家，1954年他受美國國務院邀請，成為首位赴美訪問的台灣藝術家。1965年3月24日他在台北市士林區中山北路新建畫室「鼎廬」。藍蔭鼎是最早使用英文落款的台灣畫家之一，除了本名蔭鼎，他還會簽上英文名字RAN-INTING，以及FORMOSA或TAIWAN，透露出他對土地的關懷與熱愛。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》莫斯科音樂廳恐攻逾百死 專家：ISIS-K對蒲亭不滿早盯上俄國2024/03/24 07:21
- 2024/03/23 07:20
- 2024/03/22 07:24
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。