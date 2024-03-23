台南高雄6縣市24日上看36度 26日鋒面通過北部轉涼

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）中央氣象署觀測，今天彰化、雲林、嘉義及台南午後都出現超過攝氏35度高溫，預報明天全台仍持續溫暖偏熱，氣象署也發布中南部6縣市高溫資訊，氣溫可能達36度。

氣象署觀測，今天中南部高溫都在30度以上，午後多處飆逾35度，最熱是嘉義馬頭山35.4度，其次是彰化北斗及台南玉井都是35.3度、雲林斗南35.1度、雲林崙背35度，另包括彰化田中、屏東三地門、台南曾文都達34度以上。

氣象署預報，明天及25日，天氣大致晴朗穩定，風向逐漸轉為偏西南風，低溫也明顯上升，各地可達20度以上，白天持續溫暖偏熱，高溫都在30度左右，內陸、近山區會更高，雲量較少區域要注意紫外線偏強。

氣象署也發布6縣市高溫資訊，明天中午前後，彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市地區為黃色燈號，氣溫有機會達36度。

氣象署預測，26日清晨前，金門、馬祖及西半部地區易有低雲或濃霧，影響能見度，尤其金馬地區濃霧影響時間較長。

氣象署指出，26日鋒面通過及東北季風增強，這波鋒面較微弱，只有北部及東北部天氣轉涼；27日北部及東北部天氣較涼，白天高溫仍可在20度以上；28日東北季風減弱，北台灣氣溫再回升。（編輯：李亨山）1130323