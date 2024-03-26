YouTube學習課程在台上線 數位部推AI通識課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北26日電）YouTube今天宣布在台灣推出學習課程（Courses on YouTube），創作者可以推出有廣告支援的免費課程，或無廣告的付費課程；數位發展部將透過這項新功能，推出人工智慧（AI）通識課程，讓民眾學習AI相關知識。

台灣是全球前5個搶先推出YouTube學習課程的市場，其他已上線的市場包括美國、韓國、印度與日本。

隨著新功能在台灣上線，數位發展部、台大開放式課程NTU OCW、均一教育平台基金會等機構也加入行列，為台灣民眾與學生提供免費學習資源。

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆今天出席產品上線活動表示，YouTube在台灣邁入第17年，期許成為負責任的平台，提供更多有教育意義的內容。希望YouTube學習課程這項新功能，可以進一步支持台灣創作者在平台上發展新的商業模式、擴大營利機會。

陳容歆指出，台灣是全球少數先推出YouTube學習課程的市場，其中一個原因是台灣觀眾對學習相關內容的參與度和黏著度很高，另一個原因是台灣有很多機構支持開放式教育體系。

數位部長唐鳳表示，生成式AI已經走入生活，無論創作、翻譯或學習，都受到AI相當大的衝擊，先前在選舉過程中，也看到AI被用於聲音偽造等比較不好的用途。解決衝擊的最好方法是預先澄清，讓民眾知道AI可以用來做哪些詐騙，並提出因應之道。

唐鳳說，數位部推出全民AI通識課，民眾不需要會寫程式，就能知道AI運作原理。AI確實正在重塑世界，台灣民眾需要掌握AI方向盤，一起朝向安全，而不是朝向威力的競賽。

透過YouTube學習課程，參與教學的創作者可以推出有廣告支援的免費課程或無廣告的付費課程，並以播放清單的方式歸納教學影片，集結在頻道中的「課程」頁面。創作者也能上傳教材或檔案，搭配課程影片使用，幫助觀眾依照自身目標學習。

目前YouTube學習課程為Beta版，僅開放部分受邀請的創作者使用，預計今年稍後正式開放給更多創作者。

YouTube調查指出，全球超過9成的18至24歲觀眾，曾經透過YouTube學習新知與技能。根據YouTube內部觀察，特定專業包括語言、程式設計與履歷撰寫等，都是YouTube平台上熱門的學習主題。（編輯：張均懋）1130326