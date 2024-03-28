早安世界》寶林茶室案2死 食藥署定調重大食物中毒事件
寶林茶室案9就醫2死 食藥署定調重大食物中毒事件
台北市寶林茶室發生疑似食品中毒事件，截至27日傍晚，台北市衛生局接獲9例個案，其中2例死亡、4例仍在加護病房救治中。27日新增死亡個案為66歲男子，新光醫院醫師表示，患者有急性酸中毒，為食物中毒表現，但從未遇過幾天後才突然惡化、猛爆性肝腎衰竭情況。衛福部食藥署長吳秀梅表示，目前狀況可定調為重大食物中毒事件。北市衛生局表示，已採集所有病人檢體，進行常見造成食品中毒的細菌及病毒培養，結果都是陰性。新北市衛生局已調查寶林茶室粿條（粄條）來源供應商並抽驗。（看完整報導）
今起局部地區防較大雨勢 4月4日鋒面再接近估雨區擴大
氣象署表示，未來一週影響台灣天氣的主因，包含微弱鋒面及西南風影響，28日南部地區、週末中部以北易有較大雨勢發生。30日至4月1日水氣偏多，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其中31日中部以北可能有較大雨勢。（看完整報導）
新台幣盤中貶破32元大關 收31.998元寫逾4個月新低
強勢美元壓境，日圓又帶頭領跌、貶向152，亞幣27日倒成一片，新台幣一度摜破32元整數大關，尾盤跌幅收斂，終場收在31.998元，仍重挫1.02角，寫逾4個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大至18.19億美元。（看完整報導）
日本DHC紅麴產品使用小林製藥原料 在台販售品回收退款
關於日本小林製藥含有紅麴成分的保健食品爆出有人食用後出現腎臟疾病問題，厚生勞動省26日透露，服用相關產品後的死亡案例增至2人、住院案例增至106人。日本政府27日召開跨部會協調會議，已知有超過170家業者以小林製藥生產紅麴作為原料製成商品。日本藥妝公司DHC表示，旗下生產、在台灣販售的保健食品「DHC濃縮紅麴‧膠囊食品」內含小林製藥的紅麴原料，會採取預防性下架、自主回收並退款。（看完整報導）
菲律賓公布中國噴射水柱傷者照片 1人需縫13針
菲律賓參謀總長布勞納26日探視因中國在南海噴射強力水柱受傷的軍人，其中一人縫了13針，另一人被巨大壓力沖到牆上，縫了7針。布勞納說，菲國南海補給行動將實施變革。菲律賓新聞社報導，布勞納、加文和西部軍區司令卡羅斯26日召開記者會。布勞納說，23日的高壓水柱事件不僅是歷來最危險，也是菲律賓補給船首次被阻止挨近擱淺軍艦。（看完整報導）
巴爾的摩大橋遭撞毀 肇事船隻2016年也曾撞上比利時碼頭
懸掛新加坡國旗的貨輪DALI號26日凌晨撞上美國馬里蘭州巴爾的摩市凱伊橋橋墩，6名工人落水失蹤，推估已喪命。搜救行動已中止，潛水員將在27日清晨下水尋人。這艘貨船2016年也曾在比利時的安特衛普港發生意外。不過，新加坡海事及港務管理局26日表示，這艘船去年通過兩次海外檢驗。（看完整報導）
泰國眾議院通過歷史性草案 同婚合法化預計年底前生效
泰國眾議院27日通過歷史性的法律修正草案，讓同性伴侶在減稅、幫伴侶簽急救同意書、繼承伴侶的遺產和領養小孩上，可享有和異性戀婚姻相同權利，泰國同婚預計今年底前上路。（看完整報導）
歐盟祭反補貼調查 中國中車退出保加利亞標案
歐盟2月宣布，針對中國中車旗下子公司是否涉嫌接受國家補貼一事展開調查。法新社26日報導，這家中國國有公司已退出保加利亞標案，歐盟也已暫停調查。中國中車是中國中央企業，也是世界第一大軌道交通設備製造商，過去曾與110多個國家及地區簽訂合約，包含美國、印度、拉丁美洲數國。（看完整報導）
藍海集團董事長李陳妙音涉吸金逾5億元 潛逃泰國落網
藍海地產集團涉嫌非法吸金新台幣5億多元，集團董事長李陳妙音和丈夫李長安逃到泰國被列為外逃通緝犯，在台泰合作下，泰國警方26日逮捕李陳妙音。調查局指出，自2016年10月至2018年10月間，藍海地產集團共計招攬88人投資，非法收受存款總額合計6億800萬元泰銖。（看完整報導）
研究：人類比較「毒」 向動物傳染病毒更為常見
部分困擾人類的最致命疾病，是來自從動物傳播到人類身上的病原體，例如來自黑猩猩身上、引發愛滋病的病毒，許多專家亦認為引發COVID-19的病毒來自蝙蝠。但新研究顯示，這樣的交流並非單向進行。研究人員針對所有可公開獲得的病毒基因組序列進行分析，發現人類傳給動物的病毒，竟是動物傳給人類的約2倍。（看完整報導）
開箱老照片》中國民運人士王丹首訪台
1999年3月28日，中國民運人士王丹應中華民國哈佛大學校友會邀請，首度抵台訪問一週。當時王丹在台北舉行記者會表示，台灣民主經驗可做為大陸借鏡，而台灣經驗對中國的啟發，就在於中國人文化下也可以實現民主。他說，這次來就是要實地看看。（看完整報導）
Podcast》新婚後再次躍上頭版 大谷翔平貼身翻譯深陷醜聞
日本棒球明星大谷翔平轉戰美國6年多來，與他形影不離的翻譯水原一平日前傳出涉嫌竊取大谷數百萬美元存款，用於下注非法簽賭，現已遭洛杉磯道奇隊解僱。大谷翔平本人也發表聲明，在記者會上強調自己從未簽賭，並表示水原「說的全部都是謊言」等，措辭非常強烈。水原一平與大谷翔平的關係有多深入？他們私下如何互動？（收聽Podcast）
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- 早安世界》寶林茶室案2死 食藥署定調重大食物中毒事件2024/03/28 07:29
- 2024/03/27 07:22
- 2024/03/26 07:21
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