早安世界》寶林茶室中毒案死者解剖驗出米酵菌酸 台灣首見
寶林茶室中毒案死者解剖驗出米酵菌酸 台灣首見
台北市信義區寶林茶室食物中毒案，截至28日下午5時，衛福部共接獲18例通報，其中有2例死亡，檢警對死者進行相驗釐清死因，衛福部指出，解剖發現其中1名死者血液中檢出罕見米酵菌酸，這是台灣首次檢出這項毒素。醫師表示，米酵菌酸有逾3成機率會在短時間內致死，且即使是極少量的1.5毫克也可能致命，建議民眾應避免食用重複加熱的米或麵食。另外，檢警偵辦這起案件，檢察官認為黎姓負責人、王姓店長及廚師3人犯嫌重大，對3人限制出境、出海，廚師晚間依涉食安法、過失致死等罪嫌移送北檢複訊。（看完整報導）
日本小林製藥紅麴案已4死 獲報後2個月才回收高層稱人力不足
日本有民眾服用小林製藥含紅麴成分的保健食品後出現腎臟疾病問題，截至28日死亡案例累計4人。小林製藥社長小林章浩28日在股東大會上致歉，並承諾調查原因，然而股東仍感到憤怒與不滿，要求管理階層必須負責，小林製藥預計29日召開記者會進一步說明。而小林製藥從收到通報到回收產品花了2個月，公司解釋回收延遲是因「人力不足」，但消費者難以接受。另外，高雄一名70歲婦人疑似長期食用含有日本小林製藥紅麴原料的膠囊，導致急性腎衰竭洗腎，食藥署表示，個案並不是吃到小林製藥的問題保健產品，而是大醫生技使用小林製藥紅麴原料製成的產品，仍需釐清腎衰竭與紅麴膠囊的關聯。（看完整報導）
數位發展部大門遭開3槍 犯嫌落網稱對政策不滿
數位發展部28日上午遭一名張姓男子持散彈槍及改造手槍闖入，朝監視器和1樓玻璃門開3槍，隨後步行至門外高舉雙手並喊反政策等口號，警方迅速到場逮捕嫌犯。該名男子在南投經營民宿，案發前曾在臉書發文表達對政府不滿。數位部長唐鳳強調任何暴力都不該發生，數位部防詐的決心絕不改變，也會繼續堅持政策與立場。（看完整報導）
大學申請入學1階篩選通過率81.15% 近3年最低
113學年大學申請入學第1階段篩選結果公布，7萬8187人報名，6萬3449人通過，通過率81.15%，為近3年最低。考生平均申請5.58個志願校系，平均通過2.82個校系篩選。通過第1階段篩選的考生，仍須參加第2階段指定項目甄試，甄選委員會將於6月13日公布統一分發結果。（看完整報導）
勞動部：聯想3月提大量解僱計畫書裁員92人
全球PC龍頭聯想台灣分公司傳出近期裁員，今年至今累計裁員比例達2成以上，勞動部證實，地方政府3月有接獲台灣聯想環球科技公司提報大量解僱計畫書，解僱92人，名義為業務緊縮。（看完整報導）
紅球計畫今天起連10天現身台南 追球路線一次看
美國藝術家波希克發起「紅球計畫」，29日起連續10天陸續現身台南各大景點，包含風神廟接官亭、永樂市場、成功大學未來館、安平古堡、台南市美術館2館、河樂廣場、大南門城等地，紅球從上午9時開始充氣至晚上6時完成策展，遊客可跟隨紅球行蹤漫步探索台南歷史街區文化氛圍與巷弄風情。（看完整報導）
中職35年觀賽重點 6隊3地同時開打變化多、突破僵局制刺激度增
2024年中職球季將在30日開打，第6隊台鋼雄鷹加入戰局，中職睽違16年重回6隊規模，對戰組合從過去5隊10種增加為15種，全年360場例行賽是歷年最多，同日3地同時開打也是史上第一次。今年中職賽制有多項變革，包括壘上有人時有投球秒數限制，以及例行賽採用突破僵局制，延長賽每局從無人出局二壘有人開始進攻，最多延長至12局。中央社整理觀賽重點帶你一次看。（看完整報導）
專題／菲律賓大力建設中業島 居民憂心中國海警騷擾
中國和菲律賓在南海緊張情勢加劇，在中業島及仁愛暗沙近來衝突及對峙頻傳，中央社記者近日登上中業島採訪。菲律賓自1971年控制中業島以來，居民數量已從1990年的50人增至400人，菲律賓在中業島加強基礎建設，包括碼頭、海巡站等，並推出限量旅遊套裝行程。島上居民以捕魚為生，但漁獲量因中國海警和民兵船逼近而減少，居民對未來安全感到不安。（看完整報導）
巴爾的摩大橋遭撞塌前 領航員曾求救通報貨輪失去動力
美國巴爾的摩市凱伊橋26日遭貨輪撞塌，調查人員檢視船舶航行資料紀錄器裡的內容，包括領航員和陸上人員的無線電通訊，美國國家運輸安全委員會官員表示，領航員在事發前幾分鐘要求拖船援助，隨後又以無線電通報這艘貨輪已失去所有動力。（看完整報導）
首爾市公車勞資談判達成共識 罷工11小時後恢復營運
韓國首爾公車工會與資方的加薪談判破裂，首爾公車司機28日凌晨4時起展開罷工，首爾市政府為降低罷工對900多萬首爾居民及來自市郊的100萬通勤族造成影響，提供480輛免費接駁車，並加開地鐵班次。在首爾市政府居中協調下，勞資雙方下午達成共識，資方同意加薪4.48%、提供65萬元節日津貼，工會也宣布停止罷工，全線公車時隔11個小時恢復正常營運。（看完整報導）
開箱老照片》大安森林公園開幕
台北市大安森林公園1994年3月29日在市長黃大洲剪綵後，以繞園慢跑活動宣告正式開園。大安森林公園在日據時代就已定為公園用地，延宕40多年才確立開闢森林公園的構想，開發過程中風波不斷，包含拆遷戶抗議、觀音佛像去留問題等，直到開園當天仍有部分公園設施尚未完工，加上園內因大雨泥濘，市議員在質詢時還建議立即封園，防範危險。（看完整報導）
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- 2024/03/28 07:29
- 2024/03/27 07:22
- 2024/03/26 07:21
- 2024/03/25 07:25
- 2023/02/20 08:50
- 2019/03/29 16:21
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