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花蓮地震釀新北6名學生輕傷 107校輕微災損

2024/4/3 14:35
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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市教育局表示，107校回報，今天有感地震多為輕微災損；另有6名學生受傷，多是輕微擦傷或撞傷，皆已處理。已請各校持續確認災損，必要時拉起封鎖線，以確保安全。

市府教育局發布新聞稿說明地震處理狀況，聲明表示，經掌握各校回報狀況，包括國小、國中、高中共107校回報，多為輕微災損，如牆壁龜裂、輕鋼架歪斜損壞、燈具及玻璃掉落或磁磚、水泥塊剝落等。

教育局表示，另有6名學生受傷，多為輕微擦傷或撞傷，皆已處理。已請各校持續檢查、確認校園災損程度，必要時拉起安全封鎖線，以確保師生安全。

教育局說，已請各校務必先完成校園環境安全檢視、確認教室安全、人身安全無虞，並將校園災損情形通報給教育局，並安全回報。（編輯：方沛清）1130403

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