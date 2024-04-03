花蓮規模7.2地震 學者：需關注發生在那個斷層

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（中央社記者張雄風台北3日電）花蓮近海今天上午發生芮氏規模7.2地震。中研院學者表示，需關注發生在那個斷層上，若是中央山脈斷層，多年來有多起地震，發生大地震機會較低，若是縱谷斷層，不排除會有中大型地震發生。

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

氣象署地震測報中心主任吳健富今天表示，這起地震是在921大地震發生25年後最大規模，當年921大地震是規模7.3，當時以舊制震度，最大為南投魚池7級；今天這起地震規模後續有可能會再調整，但目前看來強度是與921大地震相近。

中央研究院地球科學研究所副研究員黃信樺告訴中央社記者，921大地震震央是西部地表車籠埔斷層的錯動，並且在地表造成長達85公里的破裂帶；今天是在東部近海，然而這裡的構造較921相比更複雜。

黃信樺解釋，現在需要研究的重點是，這起震央會是發生在中央山脈斷層或是縱谷斷層；差別在於從2018年至今，花東一帶的地震大多發生在中央山脈斷層，包含2022年9月18日的台東池上規模6.8的地震等，今天這起規模7.2的地震之後，後續會再發生大地震的機會就會降低。

然而，黃信樺指出，若是發生在縱谷斷層，由於這個斷層過去幾年都沒有很大的地震發生，就他印象所及已經要回溯到2003年台東成功地震；因此會比較需要擔心後續是否會有中大型地震發生。

另外，黃信樺表示，目前看來後續的餘震都是往北發生，需要觀察是否會一直延伸到琉球海溝一帶，不排除有觸發琉球海溝地震的可能；而海溝也是板塊聚合最激烈的地方，有紀錄以來，地球上幾個最大的地震都發生在海溝一帶。

黃信樺說，如果說有海嘯發生，代表海底可能有一些錯動，也有助於判斷後續地震的位置和後續影響；但就現階段的資料仍在收集中，尚未能有明確的判斷。

黃信樺說，需要觀察的部分還有破裂的情況，如2018年2月6日花蓮規模6.2地震，雖然震央也是在近海，但破裂的情況一直到花蓮壽豐一帶都有；這麼大的地震，若在地表沒有明顯的破裂，就有可能是往海裡走，也就符合上述一路向北震的推論。

黃信樺強調，一個地區地震是有可能提高斷層活動的機率，如前述的2018年的花蓮和2022年的台東地震，但影響的時間點到底是1天後、1個月或是3、5年之後，其實很難預測，這也是目前研究最難的部分。（編輯：李亨山）1130403