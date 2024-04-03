花蓮強震釀災 旅遊業：取消團體行程可全額退費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北3日電）花蓮強震釀災，部分旅遊業者今天宣布，若旅客取消參加團體行程赴花蓮，將可全額退費，不收手續費。

根據中央氣象署資訊，今天花蓮近海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感。

由於接下來就是清明連續假期，不少旅客安排出遊，對此，雄獅旅遊表示，受到花蓮地震影響，部分當地飯店、餐廳無法提供服務，雄獅旅遊表示，目前已積極與供應商保持聯繫，確實掌握最新狀況，並已主動取消部分花蓮團體行程，影響人數約6團、180人，後續花東團體行程將在保證旅客安全的前提下正常出團。

雄獅旅遊指出，另考量旅客權益，針對參加4月3日至10日出發前往花蓮團體行程旅客，若有改期、轉團需求，將提供每人新台幣500元優惠；若有取消需求則可全額退費不收手續費。

雄獅旅遊表示，因台鐵東部幹線停駛，原訂於今天出發的鳴日廚房1日行程取消，旅客可全額退費；明天出發鳴日號3日行程則依原訂計畫出發，若有改期、轉團需求，將提供每人1000元優惠；若有取消需求則可全額退費不收手續費。

可樂旅遊指出，受花蓮地震，可樂旅遊將以旅客安全為首要考量，積極與花蓮當地供應商保持密切聯繫，隨時掌握狀況，後續團體旅遊部分將依照旅客定型化契約全力協助旅客將損失降至最低，並密切關注各地狀況，確保各項安全無虞。

易遊網表示，因應花蓮地震災情影響，考量旅客安全為優先，凡於易遊網預訂花蓮訂房旅客，4月3日至4月7日入住花蓮飯店，可全額退費不收手續費；預訂4月3日至4月7日出發地為花蓮訂單，提供相關證明可全額退費不收手續費。

如可免費取消的訂單，可於會員訂單點選「取消訂單」線上辦理；若已無法線上取消，可透過訂單中的「連絡客服」訊息功能提出需求。

易遊網指出，環島之星方面，今天已安排接駁巴士協助東部幹線的旅客返回台北，行程受到影響旅客，可選擇改期出發或全額退費不收手續費。西部幹線今天則停靠左營站後停駛，原訂自花東搭乘該班次北上的回程旅客，將安排接駁巴士前往高鐵左營站，轉乘高鐵返回台北。

易遊網指出，預訂4月4日至4月7日出發花蓮行程商品（含列車套票、自由行、豐富行、環島遊），如有取消需求，可全額退費不收手續費；若有改期或轉團需求，將提供每單500元轉團優惠（限環島之星套裝商品，列車套票除外），相關需求可洽詢客服協助後續更改事宜。（編輯：陳政偉）1130403