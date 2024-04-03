盧秀燕出訪遠距關切震災 台中災變中心二級開設

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2強震，清晨搭機出訪新加坡的台中市長盧秀燕在抵達新加坡後，隨即與台中市災害應變中心連線，中市府下午並升級為二級開設，請民眾加強戒備。

盧秀燕清晨6時多前往桃園機場搭機出訪新加坡，上午7時58分花蓮近海發生規模7.2強震，台中市震度5弱，台中市政府上午開設三級災害應變中心，盧秀燕在飛機上先透過Wi-Fi線上指揮，抵達新加坡後立刻與台中市災害應變中心連線，以掌握最新情形，並於下午升級為二級開設。

盧秀燕透過視訊表示，雖然人在新加坡，但隨時與各局處保持聯繫，第一時間也已聯繫花蓮縣長徐榛蔚，以表關心；她還提醒，未來幾天可能有餘震，請民眾加強戒備。

盧秀燕指出，請大家務必留意餘震，並加強戒備。如有任何災情，請撥打119或1999市民專線通報。

台中市政府表示，台中市捷運各站已完成檢修，確認系統安全無虞，並已於上午9時16分恢復全線雙向運轉。

另外，消防局接獲消防署待命指令，上午特搜大隊已做好待命出勤準備，包括30名搜救隊成員（含3名醫師、1名獸醫師、2名土木技師）及2隻搜救犬，以及各式救援裝備如光纖式影像探測儀、混凝土鏈鋸、圓盤切割器、AZ腳架、鑿岩機、鑽孔機、重型救援頂升支撐器材、雷達生命探測器等，待收到出動命令，可即刻馳援災區，展開救援行動。（編輯：謝雅竹）1130403