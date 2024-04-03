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花蓮地震衝擊清明連假 台東旅宿業退房電話接不完

2024/4/3 17:59
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（中央社記者盧太城、洪學廣台東縣3日電）花蓮近海今天發生規模7.2地震，原台東旅宿業迎接清明連假訂房率近9成，但上午地震後退房電話接不完，甚至波及5月訂房。業者表示，所有訂房都會退訂金。

台灣東部海域上午發生規模7.2地震，花蓮多處發生災情，鐵公路交通更因此中斷，原本迎接清明連假旅客潮，台東旅宿業訂房率近9成，但災情發生後退房情況一早就不斷增加，業者也只能無奈接受。

花東縱谷地區飯店業者接受媒體聯訪表示，今天一早就電話接不停，退房情況直線增加，本來訂房率有8成，但現在都快退光了，甚至還波及接下來5月份訂房，都有民眾打來退房。

台東知本的飯店業者則指出，清明連假訂房率約有9成，但是電話一波波來，目前己經退了約7成，也擔心還有後續災情，旅客會考慮連假不來花東玩。

不過，業者也坦言，旅客退房仍有定型化契約保障，加上是天災，所有訂房都會接規定退還訂金。

另外，為了迎接清明連假，有攤販業者準備了比平常多2倍量存貨，地震發生後遊客不來，業者也不擔心，並表示就算賣不完也會捐給弱勢團體，「畢竟天災誰也料想不到」。（編輯：吳協昌）1130403

#花蓮地震
#台東
#清明連假
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