花蓮觀光待重振 旅宿業貸款融資最高3000萬

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）花蓮昨天發生芮氏規模7.2強震，重創花蓮觀光。交通部觀光署今天說，與經濟部中小及新創企業署合作提供貸款信用保證，協助旅館、民宿業者融資貸款，最高新台幣3000萬元。

觀光署發布新聞稿表示，旅宿業、旅行業及觀光遊樂業等觀光產業屬中小企業及稅籍登記業者，可出具受災證明或經銀行調查屬實，向各往來銀行申請災害復工貸款；擔保品不足者，得送中小企業信用保證基金提供9成信用保證，並免計收保證手續費。

觀光署說，根據行政院發布災區公告，經濟部中小及新創企業署另提供位於災區、獲貸災害復工貸款的受災中小企業及稅籍登記業者最高郵政儲金2年期定期儲金機動利率的利息補貼，每家最高可獲50萬元，補貼期間為周轉金支出最長1年、資本性支出最長3年。

另外觀光署訂有「交通部觀光署提供受災旅宿業融資相對信用保證要點」，協助遭受地震等天然災害的旅宿業，順利取得資本性融資或周轉金的貸款，辦理受災後重建並恢復正常營運。

觀光署說，旅宿業者可自受災日起1年內，向金融機構申請資本性融資及週轉金貸款，由承貸金融機構就受災旅宿業個別狀況核貸，其中資本性融資，觀光旅館業、旅館業每家最高3000萬元，民宿最高400萬元；周轉金部分，觀光旅館業、旅館業每家最高1000萬元，民宿最高300萬元。

觀光署說，將持續掌握花蓮地區觀光產業災後復原情形，並與花蓮縣政府及旅宿公協會保持密切聯繫，協助當地旅宿業者辦理災後重建。（編輯：陳政偉）1130404