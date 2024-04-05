早安世界》花蓮地震累計10死705受困15失聯 中橫搜救續挺進九曲洞
花蓮地震累計10死705受困15失聯 中橫搜救續挺進九曲洞
花蓮強震釀災，截至4日晚間8時40分止，全國累計10死、1099傷、705人受困及15人失聯。根據中央災害應變中心最新統計資料，晶英酒店仍有10名員工受困九曲洞。另外，地震造成蘇花路廊多處坍方阻斷，目前台9線蘇花路廊有條件開放通行，台8線中橫公路仍全線封閉。地震發生瞬間，電力系統一度逼近低頻卸載邊緣，所幸儲能、綠能、電網支撐，讓台灣民眾免於陷入天災停電複合式災難。（看完整報導）
各界善款湧入盼助花蓮重建 衛福部專戶即日起開放3管道捐款
花蓮強震造成民眾傷亡、多處房屋道路毀損，各界紛紛伸出援手，盼協助災民早日度過難關。行政院3日已撥款新台幣3億元給花蓮縣政府緊急使用，後續災區居民可以領取救助金、慰問金及臨時工作津貼，並免所得稅。衛生福利部4日也公布花蓮強震勸募專戶，民眾可透過匯款、集資平台、LinePay等3大管道捐款。（看完整報導）
花蓮地震後台積電快速復機 AI晶片出貨影響可控
台灣半導體供應鏈受地震影響情況備受矚目，研調機構集邦分析，AI晶片龍頭輝達採用的4奈米製程坐落台積電南科廠，機台經調校後應可迅速恢復運作，影響可控，此外輝達也聲明不受影響。於此同時，台積電4日晚間表示，晶圓廠設備的復原率已超過80%，新建的晶圓廠如晶圓18廠預計皆可完全復原。（看完整報導）
強震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕 寶寶安全為優先
花蓮強震全台明顯搖晃，不少人趕忙逃生之際，台北市一間產後護理之家的護理師在第一時間挺身護嬰，相關影片引起大批網友讚嘆。影片中的護理師們低調婉拒受訪，但透過錄製影片向中央社表示，地震當下沒時間害怕，以「寶寶的安全為優先」。第一時間衝進嬰兒室的護理長Elaine坦言，世界有時候很糟，但相信一份小小的善意足以改變整個世界，希望「寶貝們長大後，也要繼續把這份愛帶給其他人」。（看完整報導）
鋒面通過桃園以北轉涼 明起連3天全台有雨
中央氣象署表示，5日鋒面通過，桃園以北氣溫降約攝氏6、7度，高溫在22至24度左右，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨；預計下一波鋒面6日接近、且結構較好，6日至8日全台有雨。路況方面，交通部高公局預判，5日有8大易塞路段，建議西部國道南向用路人盡量6時前或中午後出發，國5南向則建議5時前或下午5時後出發。（看完整報導）
寶林茶室案增1例入住一般病房 29人採檢陽性
寶林茶室食物中毒案4日新增1例，為20多歲女性3月22日食用炒粿條後，出現腹痛、嘔吐、噁心、全身倦怠等症狀，目前在一般病房住院。衛福部統計，中毒案累計通報共33例，其中32人採檢邦克列酸，結果29人陽性、3人檢驗中，結果預計5日出爐。（看完整報導）
黃子佼持兒少性影像獲緩起訴 保護司：他的行為就是性犯罪共犯
藝人黃子佼被控涉強制猥褻等罪，檢方搜索時查獲他持有多個兒少性影像，予以緩起訴。衛福部保護司長張秀鴛4日表示，黃子佼向非法網站購買影片，這樣的行為就是「性犯罪共犯」，助長不肖分子用各種方法拐騙孩子。諮商心理師公會全聯會理事羅惠群也說，黃子佼的行為涉及供需，有需求就會引來更多不肖分子偷拍。（看完整報導）
芬蘭校園槍擊1死2傷 未成年嫌犯稱遭霸凌犯案
芬蘭一所學校日前發生槍擊案釀1死2傷，12歲嫌犯是一名新生，年初才進入該校就讀，就讀時間大約11週。嫌犯遭逮捕後向警方表示，是因為受到霸凌而犯案。警方指出，嫌犯當時還威脅其他3名另一所學校的學童，因此將進一步進行調查。（看完整報導）
富比世2024全球富豪榜 黃仁勳躍居華人首富
根據美國媒體「富比世」2024年全球富豪排行榜，輝達公司共同創辦人暨執行長黃仁勳排名第20，躍居華人首富。台灣富豪方面，林百里排名最高，淨資產110億美元，位居第190；其次是鞋業集團宏福實業創辦人張聰淵，以86億美元排名第295；鴻海創辦人郭台銘以75億美元排名第354，為台灣第3大富豪。（看完整報導）
揭秘台積電 資深台灣記者著作日本上架反響熱烈
資深記者、今周刊顧問林宏文撰寫的「晶片島上的光芒」日文版「TSMC帶動世界的秘密」在日本書店一上架就被放在顯眼位置，反響熱烈。林宏文在書中揭開台積電這家神秘主義企業的面紗，分析台灣為何擁有全球最強大的半導體產業，以及日本和美國為何如此熱衷於吸引台積電前來設廠等，涵蓋當今最熱門話題。（看完整報導）
開箱老照片》臨濟護國禪寺修復完工
臨濟護國禪寺為現存全台最大、歷史最久的木構建築，當時是由台灣總督兒玉源太郎發起、板橋林家購地贈與，1911年落成，是台灣唯一冠以「護國」之名的寺院。由於大雄寶殿年久腐黑，寺方2000年起投入上億元整修，2008年修復完工。（看完整報導）
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- 早安世界》花蓮地震累計10死705受困15失聯 中橫搜救續挺進九曲洞2024/04/05 07:34
- 2024/04/04 07:04
- 2024/04/03 07:18
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