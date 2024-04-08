彈性育嬰假降門檻最短可請1天假 勞動部預計6月試辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北8日電）繼育嬰留停門檻已降至30天，勞動部再規劃試辦彈性育嬰留停，提供每次至少5天請育嬰留停，且在試辦單位願意更短日數方式，也可用單日計，估6月到年底試辦，目前有意願私部門多於公部門。

立法院衛環委員會今天安排勞動部長許銘春，就「安心生養！試辦彈性育嬰假及如何提高男性育嬰留停比例」進行專題報告。

關於試辦對象，許銘春指出，實施對象包含經濟部、交通部等所屬事業機構，以及衛福部部屬醫療機構、勞動部附屬單位，並發函工商團體、科學園區公會及銀行業公會洽邀有意願的單位參與。

許銘春說，民眾希望育嬰留停能更為彈性，因此今年1月17日及24日邀請公、私部門召開會議，討論彈性育嬰留職停薪的可行性，與會代表多建議要有一定的空間，不要有太多強制性。

許銘春說，3月15日訂定的彈性育嬰留停試辦原則，規劃不少於5天期間為育嬰留停，且試辦單位如果願意用更短，例如單日計算，勞動部也表示歡迎。目前掌握公部門8家、私部門55家有意願參與試辦。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛另外說明，關於每次不少於5天，試辦期間原則上希望雇主提供3次，若有困難可以下修，有意願增加次數者可增加，最後看試辦結果再決定正式推行時的次數，藉此鼓勵更多部門參與。

目前育嬰留職停薪實施辦法規定，育嬰留職停薪期間每次以不少於6個月為原則，但受僱者有少於6個月之需求者，得以不低於30天之期間，向雇主提出申請，並以2次為限。

許銘春說，勞動部訂定「育嬰留職停薪薪資補助要點」，從民國110年7月起，用公務預算加給2成育嬰留停薪資補助，讓留職停薪期間的薪資替代率，可達到平均月投保薪資的8成。根據勞動部統計，110年7月至113年2月底止，受惠人數計24.3萬餘人，補助金額計新台幣89億5000萬餘元。

而育嬰留停津貼也體貼民眾需求，自111年1月18日修正施行後，父母可視需求同時或分別請領各6個月津貼，以鼓勵男性參與。111年1月至113年2月止，同時申請育嬰留職停薪並請領津貼人數為2萬餘人。（編輯：張雅淨）1130408