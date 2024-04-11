動團反對改良版山豬吊 疾呼修改野保法全面禁用

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）立法院經濟委員會今天審查野保法有關捕獸鋏之使用修正草案，場外動團演出台灣黑熊遭山豬吊斷肢行動劇，疾呼全面禁用，並質疑林業署較小尺寸改良版無效，小熊等較小動物仍會斷肢致死。

立法院經濟委員會今天審查「野生動物保育法部分條文修正草案」，事涉捕獸鋏使用議題；場外10幾個動保團體串聯，先在對街的台大校友會館拉布條，高喊「全面禁止山豬吊．野保法修法刻不容緩」、「禁止使用、製造、販售、陳列、持有與輸出入」等訴求。

然後步行到立法院群賢樓外，召開「殘忍獵具到此為止，立委修法刻不容緩」記者會。現場並演出台灣黑熊遭俗稱山豬吊的捕獸鋏夾斷腳掌哀嚎倒地的行動劇，還有前肢手掌也可能會被農業部林業署推廣的改良版，尺寸較小的捕獸鋏夾住斷肢的場景。

台灣動物共生聯盟發言人潘翰疆說，改良版雖然尺寸比較小，台灣黑熊成熊的腳掌踩不進去，但是小黑熊、山羌、犬貓等也會被斷肢，因此動保團體也反對推廣獵人交換獵具改用改良版捕獸鋏（山豬吊）措施。

他還說，根據統計，台灣黑熊剩下500隻，4年來16隻遇難，其中5隻死亡，且去年傷亡隻數攀升至9隻，顯示鼓勵獵人換用改良版捕獸鋏無效，堅持訴求全面禁用山豬吊；同時主張電商也要禁售，而且開罰應包含涉及一般動物，不應僅限於保育類動物。

多年來救傷遭金屬獵具斷肢動物的Jerry告訴中央社記者，依據野保法第36條制定的「營利性野生動物飼養繁殖買賣加工管理辦法」第2條第2項，適用對象包含從野外取得的野生動物，違規行為人所用的工作物、施工材料及機具，都要沒入；但是事實上根本沒有在執法，呼籲行政院編列預算讓農業部林業署確實執法。

國民黨籍立委楊瓊瓔、彭孟楷到場聲援。彭孟楷說，他的修法草案版本會主張全面禁用。楊瓊瓔說，今天會提修法動議促進全面禁用，修法通過後必須執法，這也是她非常重視並堅持的，呼籲動團及動保人士一起加油。

另外，今天修法除了行政院版本修法草案，包含國民黨籍立委鄭天財與呂玉玲，以及民進黨籍立委黃捷、伍麗華、郭昱晴與張雅琳等人也有提案。（編輯：陳清芳）1130411